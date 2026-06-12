4 британських детективних серіалів із неповторною атмосферою

Фрагмент з серіалу "Молодий Морс". Кадр з відео

Британські детективи мають особливий шарм. У них завжди є місце для хорошого сюжету та тонкої іронії. Ці чотири серіали сподобаються всім, хто любить розумні розслідування та якісний гумор.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

"Людвіг"

Головний герой живе відлюдником і заробляє на життя тим, що придумує головоломки. Його звичний світ руйнується, коли раптово зникає його рідний брат-близнюк. Брат працював старшим інспектором поліції в Кембриджі і за час служби нажив багато ворогів. Дружина зниклого просить героя про допомогу. Тепер автору кросвордів доводиться вийти з дому, прикинутися своїм братом і почати власне розслідування.

"Молодий Морс"

Серіал розповідає про початок кар'єри відомого детектива Ендевора Морса. Після невдалого навчання в Оксфорді та служби в армії він влаштовується в поліцію. Після першої ж успішної справи на талановитого новачка звертає увагу досвідчений інспектор Фред Тьюзді. Він бере Морса під своє крило. Разом вони починають розплутувати найскладніші та найзагадковіші злочини в місті.

"Страйк"

Корморан Страйк — колишній військовий поліцейський. Після важкого поранення в Афганістані він повертається до Лондона і відкриває невелике приватне агентство. Його життя змінюється з появою нової секретарки Робін та одного багатого клієнта. Цей чоловік не вірить у самогубство своєї сестри, відомої моделі, і наймає Страйка, щоб знайти справжнього вбивцю.

Читайте також:

"За службовим обов’язками"

Стів Арнотт працював у спецназі, але після провальної операції та загибелі невинної людини його кар'єра опинилася під загрозою. Стів відмовляється покривати помилки керівництва і переходить в інший підрозділ. Тепер він працює у відділі боротьби з корупцією. Нове завдання Стіва — викривати нечесних поліцейських та розплутувати внутрішні махінації колег.

Раніше ми писали про те, в яких серіали розслідування ведуть жінки. Такі історії останнім часом дуже популярні.

Також Новини.LIVE повідомляли, який популярний детективний серіал від Netflix завершиться на третьому сезоні. Вже відомі певні деталі з цього приводу.