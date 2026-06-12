4 британских детективных сериала с неповторимой атмосферой

Фрагмент из сериала "Молодой Морс". Кадр из видео

Британские детективы обладают особым шармом. В них всегда есть место для хорошего сюжета и тонкой иронии. Эти четыре сериала понравятся всем, кто любит умные расследования и качественный юмор.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

"Людвиг"

Главный герой живет отшельником и зарабатывает на жизнь тем, что придумывает головоломки. Его привычный мир рушится, когда внезапно исчезает его родной брат-близнец. Брат работал старшим инспектором полиции в Кембридже и за время службы нажил много врагов. Жена пропавшего просит героя о помощи. Теперь автору кроссвордов приходится выйти из дома, притвориться своим братом и начать собственное расследование.

"Молодой Морс"

Сериал рассказывает о начале карьеры известного детектива Эндевора Морса. После неудачного обучения в Оксфорде и службы в армии он устраивается в полицию. После первого же успешного дела на талантливого новичка обращает внимание опытный инспектор Фред Тьюзди. Он берет Морса под свое крыло. Вместе они начинают распутывать самые сложные и загадочные преступления в городе.

"Страйк"

Корморан Страйк — бывший военный полицейский. После тяжелого ранения в Афганистане он возвращается в Лондон и открывает небольшое частное агентство. Его жизнь меняется с появлением новой секретарши Робин и одного богатого клиента. Этот мужчина не верит в самоубийство своей сестры, известной модели, и нанимает Страйка, чтобы найти настоящего убийцу.

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"По служебной необходимости"

Стив Арнотт работал в спецназе, но после провальной операции и гибели невиновного человека его карьера оказалась под угрозой. Стив отказывается покрывать ошибки руководства и переходит в другое подразделение. Теперь он работает в отделе по борьбе с коррупцией. Новая задача Стива — разоблачать нечестных полицейских и распутывать внутренние махинации коллег.

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