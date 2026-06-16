2 захватывающих детективных мини-сериала, получивших высокие оценки зрителей

Фрагмент из сериала "Севедж Ривер". Кадр из видео

Не все хорошие детективы становятся громкими хитами. Некоторые проходят мимо широкой аудитории, хотя способны подарить не меньше эмоций, чем самые популярные сериалы этого жанра. Если хочется истории, где до последнего не понятно, кому можно доверять, стоит обратить внимание на эти две работы.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

"Резиденция" (The Residence, 2025)

Жанр: детектив, драма

IMDb: 8.0

События разворачиваются в Белом доме, где во время официального мероприятия происходит убийство. Для американских властей это не просто преступление, а настоящая катастрофа, ведь любая деталь может мгновенно попасть в прессу.

Расследование поручают Корделии Капп — частному детективу с довольно необычным подходом к работе. Она не похожа на классических следователей и часто действует так, что окружающие только удивляются ее методам. Постепенно круг подозреваемых расширяется, а каждый новый факт только запутывает дело еще больше. Сериал удачно сочетает напряженный детектив с легкой иронией и харизматичными персонажами, за которыми интересно наблюдать от первой до последней серии.

"Сэвидж Ривер" (Savage River, 2022)

Жанр: детектив, криминал

IMDb: 6.6

После восьми лет в тюрьме Мика Андерсон возвращается в родной австралийский городок. Когда-то она оказалась за решеткой из-за трагического случая, который навсегда изменил ее жизнь. Но возвращение домой оказывается гораздо сложнее, чем она ожидала.

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Местные жители не спешат забывать прошлое, а ситуация становится еще более напряженной после нового убийства. Подозрения почти сразу падают на Мику. Теперь ей придется не только искать настоящего преступника, но и бороться с недоверием людей, которые давно вынесли свой приговор.

Это мрачный и атмосферный детектив, где интрига держится не только на поисках убийцы, но и на непростых отношениях между героями и тайнах маленького городка.

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