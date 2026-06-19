Детективна екранізація, що вже увійшла до топів переглядів на Netflix

Фрагменти з серіалу "Я тебе відшукаю". Колаж: Новини.LIVE

Іноді достатньо однієї деталі, щоб справа, яка здавалася давно завершеною, раптом отримала нове життя. Саме на цьому побудований сюжет нового детективного серіалу "Я тебе відшукаю" на Netflix, який уже встиг привернути увагу шанувальників напружених історій.

Новини.LIVE розповість про нього детальніше.

Чому варто подивитися новий серіал "Я тебе відшукаю"

Серіал створений за романом Гарлана Кобена — автора, чиї книги неодноразово ставали основою популярних екранізацій. Цього разу глядачам пропонують історію, де майже кожна серія відкриває нові подробиці та змушує сумніватися в усьому, що здавалося очевидним.

Головний герой — Девід Берроуз. Він уже багато років перебуває за ґратами після звинувачення у вбивстві власного сина. Чоловік наполягає, що не скоював цього злочину, але ніхто не захотів його слухати.

Життя Девіда змінюється після несподіваного візиту. До нього приходить Рейчел Міллс і повідомляє інформацію, яка здається неможливою. З'являються нові докази, що можуть свідчити про те, що його син Меттью насправді живий.

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Для чоловіка це стає переломним моментом. Він розуміє, що більше не може сидіти склавши руки й вирішує будь-якою ціною дізнатися правду. Саме тоді починається небезпечна гра, де кожен крок наближає його до розгадки, але водночас створює нові запитання.

"Я тебе відшукаю" складається лише з восьми серій, тому історія розвивається швидко й без зайвих відступів. Напруга тримається практично до самого фіналу, а сюжет регулярно підкидає несподівані повороти.

Якщо вам подобаються детективи, в яких неможливо передбачити розвиток подій наперед, цей серіал точно вартий уваги. Він легко може стати тією самою історією, яку захочеться подивитися за один вікенд.

Раніше ми писали про те, що стало відомо про завершення серіалу "Посібник з вбивства для хороших дівчат" на Netflix. Третій сезон стане останнім в цій історії.

Також Новини.LIVE повідомляли, які детективні серіали можна подивитися, якщо цінуєте історії, де слідчими виступають жінки. Такі героїні цікавіші своєю багатогранністю.