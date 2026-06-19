Детективная экранизация, которая уже вошла в топ просмотров на Netflix

Фрагменты из сериала "Я тебя найду". Коллаж: Новини.LIVE

Иногда достаточно одной детали, чтобы дело, которое казалось давно завершенным, вдруг обрело новую жизнь. Именно на этом построен сюжет нового детективного сериала "Я тебя найду" на Netflix, который уже успел привлечь внимание поклонников напряженных историй.

Новини.LIVE расскажет о нем подробнее.

Почему стоит посмотреть новый сериал "Я тебя найду"

Сериал создан по роману Гарлана Кобена — автора, чьи книги неоднократно становились основой популярных экранизаций. На этот раз зрителям предлагают историю, где почти каждая серия раскрывает новые подробности и заставляет усомниться во всем, что казалось очевидным.

Главный герой — Дэвид Берроуз. Он уже много лет находится за решеткой после обвинения в убийстве собственного сына. Мужчина настаивает, что не совершал этого преступления, но никто не захотел его слушать.

Жизнь Дэвида меняется после неожиданного визита. К нему приходит Рэйчел Миллс и сообщает информацию, которая кажется невероятной. Появляются новые доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что его сын Мэттью на самом деле жив.

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Для мужчины это становится переломным моментом. Он понимает, что больше не может сидеть сложа руки, и решает любой ценой узнать правду. Именно тогда начинается опасная игра, где каждый шаг приближает его к разгадке, но в то же время порождает новые вопросы.

"Я тебя найду" состоит всего из восьми серий, поэтому история развивается быстро и без лишних отступлений. Напряжение держится практически до самого финала, а сюжет регулярно подбрасывает неожиданные повороты.

Если вам нравятся детективы, в которых невозможно предсказать развитие событий заранее, этот сериал точно заслуживает внимания. Он легко может стать той самой историей, которую захочется посмотреть за один уик-энд.

Ранее мы писали о том, что стало известно о завершении сериала "Руководство по убийству для хороших девочек" на Netflix. Третий сезон станет последним в этой истории.

Также Новини.LIVE сообщали, какие детективные сериалы можно посмотреть, если вы цените истории, где следователями выступают женщины. Такие героини интереснее своей многогранностью.