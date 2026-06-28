2 лучших детективных мини-сериала для просмотра на выходных

Фрагменты из сериала "Убийства в Оре". Коллаж: Новини.LIVE

Иногда совсем не хочется начинать смотреть сериал, рассчитанный на несколько сезонов. В то же время хочется посмотреть что-то напряженное, интересное и завершенное. Именно тогда на помощь приходят мини-сериалы, которые в последние годы стали так популярны. В них нет лишних сюжетных линий, а каждая серия работает на главную интригу.

Новини.LIVE расскажет об интересных историях с расследованиями, загадками и неожиданными поворотами.

"Под солончаком"

События разворачиваются в небольшом городке, где происходит жестокое преступление. Для местных жителей это беспрецедентное событие, ведь все привыкли считать свой город тихим и безопасным. Расследованием приходится заниматься бывшей детективше, которая давно ушла со службы и работает учительницей. Обстоятельства заставляют ее вернуться к делу и объединиться с напарником, с которым они много лет не поддерживали связь.

Ситуацию осложняет мощный шторм, приближающийся к побережью. Времени становится все меньше, а вместе с поиском преступника на поверхность всплывают старые обиды, скрытые секреты и события, о которых жители предпочитали молчать. Сериал держит в напряжении до самого финала и постепенно раскрывает истинную картину произошедшего.

Количество серий: 6

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"Убийства в Оре"

Главная героиня Ханна Алландер переживает непростой период. Из-за внутреннего расследования в полиции она вынуждена взять перерыв в работе и отправляется на горнолыжный курорт, чтобы отдохнуть от проблем.

Но покой длится недолго. После исчезновения местной девочки-подростка Ханна вновь оказывается в центре расследования. Она начинает помогать местным правоохранителям и постепенно понимает, что за внешне спокойным курортным городком скрывается гораздо больше тайн, чем кажется на первый взгляд.

Сериал удачно сочетает в себе атмосферу скандинавского детектива, напряженный сюжет и героев, за судьбами которых действительно интересно наблюдать. А главное — история не растягивается на десятки серий и держит в напряжении до самого финала.

Количество серий: 5

Ранее мы писали о том, какие сериалы о гениальных адвокатах можно посмотреть. Эти сериалы в свое время наделали много шума.

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