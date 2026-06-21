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Главная Кино 2 сериала о гениальных адвокатах, которые понравились зрителям

2 сериала о гениальных адвокатах, которые понравились зрителям

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 17:33
Для поклонников "Форс-мажора": 2 сериала о гениальных адвокатах
Главный герой сериала "Убивать осознанно". Кадр из видео

Сериалы об адвокатах всегда отличаются особой атмосферой. Здесь важны не только судебные заседания, но и человеческие истории, сложные решения и борьба за правду. Если вам нравятся сюжеты, в которых каждое дело может перевернуть жизнь героев, обратите внимание на эти два проекта.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

"Как избежать наказания за убийство"

Аннализа Китинг — известный адвокат и преподавательница права, которая учит студентов тому, чего не найдешь в учебниках. Ее курс пользуется огромной популярностью, но попасть в число избранных непросто. Только лучшие студенты получают шанс работать вместе с ней над реальными делами.

На первый взгляд, это обычное обучение. Но очень скоро молодые юристы оказываются в центре событий, выходящих далеко за пределы университетских аудиторий. Секреты, ложь, неожиданные повороты и опасные решения постепенно втягивают каждого из них в игру, где ошибка может стоить слишком дорого. Это сериал, в котором судебные процессы удачно сочетаются с напряженной драмой и детективной интригой.

"Убивайте осознанно"

Главный герой Бьорн Димель работает адвокатом и представляет интересы людей, которых трудно назвать законопослушными гражданами. Работа отнимает почти все его время, из-за чего страдают отношения с женой и дочерью. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, мужчина начинает посещать курсы осознанности. Он надеется найти баланс между карьерой и личной жизнью, но новый подход к жизни приводит его к совершенно неожиданным последствиям.

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Теперь Бьорн решает проблемы так, как вряд ли посоветовал бы какой-либо психолог. В результате сериал превращается в необычное сочетание криминальной истории, черного юмора и абсурдных ситуаций, которые держат в напряжении до самого финала.

Оба сериала показывают адвокатов с совершенно разных сторон. Один делает ставку на сложные расследования и напряжение, другой — на нестандартный юмор и неожиданные решения. Но оторваться от просмотра будет одинаково сложно.

Ранее мы писали о том, какие новые фильмы и сериалы на Netflix имеют все шансы стать одними из лучших в 2026 году. Речь идет о главных новинках этого месяца.

Также Новини.LIVE сообщали, какой детективный сериал на Netflix приятно удивил поклонников этого жанра. Здесь среди жанров также присутствует драма.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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