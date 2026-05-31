Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Приговор непредсказуем: 3 роскошных фильма о судебных процессах

Приговор непредсказуем: 3 роскошных фильма о судебных процессах

Ua ru
Дата публикации 31 мая 2026 14:49
Лучшие фильмы о судебных процессах: подборка качественных детективов
Сцена из фильма "Присяжный №2". Кадр из видео

Если вам по душе истории, где судьба человека решается не пулями или погонями, а ожесточенными дебатами в зале суда, то такие фильмы для вас. В них заседание превращается в интеллектуальный поединок, а каждый аргумент на выверенный ход в шахматах, поэтому от экрана просто невозможно оторваться. 

Специально для ценителей тонких психологических триллеров и юридических драм Новини.LIVE отобрали четыре качественные киноленты.

"Присяжный №2" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.0

Главного героя вызывают в суд в качестве присяжного по делу о жестоком убийстве девушки. Главный подозреваемый — ее парень. Но во время слушаний молодой журналист Джастин Кэмп с ужасом осознает страшную вещь. Именно он той роковой ночью сбил кого-то на ночной дороге, списав все на столкновение с оленем.

Теперь мужчина оказывается перед адским выбором: промолчать и позволить осудить невиновного, или признаться во всем, разрушив собственную жизнь прямо накануне рождения первенца. Это сильная драма о совести, которая выворачивает душу наизнанку.

Читайте также:

"Судья" (2014)

Рейтинг IMDb: 7.4

Эта классическая драма с Робертом Дауни-младшим и Робертом Дюваллом, что вышла на экраны в 2014-м. Сюжет вращается вокруг успешного и циничного столичного адвоката Хэнка Палмера. В силу трагических обстоятельств он вынужден вернуться в родной провинциальный городок, где не был много лет. Его собственного отца — местного судью, с которым у Хэнка всегда были натянутые отношения — обвиняют в умышленном убийстве. Сын берется защищать отца.

"По половому признаку" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.1

Невероятно вдохновляющая байопик-драма о реальной женщине, которая изменила ход американской истории. Фильм показывает молодые годы Рут Бадер Гинзбург — амбициозной юристки, которая сталкивается с тотальной дискриминацией в "мужском" мире права. Несмотря на насмешки и отказы, она начинает ожесточенную судебную борьбу против гендерных стереотипов.

"Перелом" (2007)

Рейтинг IMDb: 7.2

Если вы ищете хороший детективный триллер, где до последнего непонятно, кто кого переигрывает — включайте "Перелом". На экране разворачивается блестящее противостояние между персонажами Энтони Хопкинса и Райана Гослинга. Состоятельный и интеллигентный мужчина обвиняется в том, что застрелил свою жену за измену. Он сам признается в содеянном, и дело кажется банальным.

Однако молодой и амбициозный прокурор быстро понимает, что попал в ловушку гениального манипулятора, который просчитал каждый шаг правоохранителей наперед. Оружие не могут найти, доказательства тают на глазах, а убийца только хитро улыбается в зале суда.

Ранее мы писали о том, какие фильмы о выживании в дикой природе понравится любителям таких увлекательных историй. Это ленты о людях, которые находят в себе силы бороться в самых сложных обстоятельствах.

Также мы сообщали, что новый триллер с легендарным актером Робертом Де Ниро. Netflix подтвердил работу над новым проектом.

расследование детектив подборка фильмов
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации