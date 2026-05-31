Лучшие фильмы о судебных процессах: подборка качественных детективов

Сцена из фильма "Присяжный №2". Кадр из видео

Если вам по душе истории, где судьба человека решается не пулями или погонями, а ожесточенными дебатами в зале суда, то такие фильмы для вас. В них заседание превращается в интеллектуальный поединок, а каждый аргумент на выверенный ход в шахматах, поэтому от экрана просто невозможно оторваться.

Специально для ценителей тонких психологических триллеров и юридических драм Новини.LIVE отобрали четыре качественные киноленты.

"Присяжный №2" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.0

Главного героя вызывают в суд в качестве присяжного по делу о жестоком убийстве девушки. Главный подозреваемый — ее парень. Но во время слушаний молодой журналист Джастин Кэмп с ужасом осознает страшную вещь. Именно он той роковой ночью сбил кого-то на ночной дороге, списав все на столкновение с оленем.

Теперь мужчина оказывается перед адским выбором: промолчать и позволить осудить невиновного, или признаться во всем, разрушив собственную жизнь прямо накануне рождения первенца. Это сильная драма о совести, которая выворачивает душу наизнанку.

"Судья" (2014)

Рейтинг IMDb: 7.4

Эта классическая драма с Робертом Дауни-младшим и Робертом Дюваллом, что вышла на экраны в 2014-м. Сюжет вращается вокруг успешного и циничного столичного адвоката Хэнка Палмера. В силу трагических обстоятельств он вынужден вернуться в родной провинциальный городок, где не был много лет. Его собственного отца — местного судью, с которым у Хэнка всегда были натянутые отношения — обвиняют в умышленном убийстве. Сын берется защищать отца.

"По половому признаку" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.1

Невероятно вдохновляющая байопик-драма о реальной женщине, которая изменила ход американской истории. Фильм показывает молодые годы Рут Бадер Гинзбург — амбициозной юристки, которая сталкивается с тотальной дискриминацией в "мужском" мире права. Несмотря на насмешки и отказы, она начинает ожесточенную судебную борьбу против гендерных стереотипов.

"Перелом" (2007)

Рейтинг IMDb: 7.2

Если вы ищете хороший детективный триллер, где до последнего непонятно, кто кого переигрывает — включайте "Перелом". На экране разворачивается блестящее противостояние между персонажами Энтони Хопкинса и Райана Гослинга. Состоятельный и интеллигентный мужчина обвиняется в том, что застрелил свою жену за измену. Он сам признается в содеянном, и дело кажется банальным.

Однако молодой и амбициозный прокурор быстро понимает, что попал в ловушку гениального манипулятора, который просчитал каждый шаг правоохранителей наперед. Оружие не могут найти, доказательства тают на глазах, а убийца только хитро улыбается в зале суда.

