5 новых фильмов, которые вы запомните надолго: что посмотреть вечером

Фрагмент из фильма "Джунгли". Кадр из видео

В фильмах о выживании интересно наблюдать за тем, как люди ведут себя, когда все привычное внезапно исчезает. Именно в таких условиях лучше всего видны характер и границы человеческих возможностей. Если хочется напряжения и историй, держащих внимание до самого финала, вот пятерка фильмов о выживании в самых сложных обстоятельствах.

"Вершинный хищник"

Саша и Томми — пара, чья жизнь вращается вокруг адреналина и скал. Но во время очередного покорения норвежских вершин случается трагедия: резкая смена погоды уносит жизнь Томми. Для Саши это становится не только потерей, но и тяжелым грузом вины.

Чтобы хоть как-то оправиться, она убегает на другой край света — в Австралию. Однако местные не очень рады гостям, а в округе постоянно исчезают туристы. Когда Саша знакомится с привлекательным Беном, то еще не знает, что от него ожидать. Но впоследствии Саше придется вспомнить все свои навыки скалолазания, чтобы просто дожить до утра.

"Джунгли"

Реальная история Йосси Гинсберга — это классический пример того, куда приводит жажда приключений. Молодой парень, которому надоели протоптанные туристические маршруты, ведется на обещания случайного знакомого найти золото в дебрях Боливии.

Компания из четырех смельчаков отправляется вглубь джунглей, но впоследствии команда распадается, и в конце концов Йосси остается один на один с тропическим адом. Без еды, без оружия и без понимания, куда идти, он должен противостоять дикой природе, которая пытается его уничтожить каждую минуту.

"Эдем"

В 1929 году Фридрих и Дора решают стать "современными Адамом и Евой". Они убегают на необитаемый остров Галапагосского архипелага, чтобы жить по собственным правилам, подальше от общественной грязи. Но утопия длится недолго. Сначала к ним подселяется семья Виттмеров, а затем — эксцентричная баронесса со своей свитой. Остров маленький, ресурсов мало, а амбиций и эгоизма у каждого через край. Оказывается, что даже на краю света самой большой угрозой является не засуха или дикие звери, а человек, который живет в палатке рядом.

"127 часов"

Это фильм о том, сколько стоит один опрометчивый шаг. Молодой экстремал оказывается в ловушке в каньоне: его руку прижал огромный валун. Помощи ждать неоткуда, потому что он никому не сказал, куда идет.

У него есть немного воды, дешевый складной нож и пять суток на размышления. Это невероятно сильная драма о переоценке ценностей. Когда смерть уже дышит в затылок, герой решается на поступок, от которого стынет кровь, но который становится его единственным шансом снова увидеть солнце.

"Затерянные во льдах"

Арктика не прощает ошибок. Пилот, чей самолет разбился среди бесконечных снегов, уже почти смирился со своей судьбой. Он наладил быт, научился ловить рыбу и каждый день ждет чуда. И чудо происходит — прилетает спасательный вертолет, но он тоже терпит крушение.

Теперь у пилота есть спутница, которая тяжело ранена и не может идти самостоятельно. Оставаться на месте — значит умереть от холода. Мужчина принимает трудное решение: тащить женщину на себе сквозь снежные бури за тысячи километров до ближайшей станции. Это кино о невероятном человеческом достоинстве и жертвенности.

