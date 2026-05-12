Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 5 фільмів про виживання в дикій природі: унікальна добірка

5 фільмів про виживання в дикій природі: унікальна добірка

Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 14:56
5 нових фільмів, які ви запам'ятаєте надовго: що подивитися ввечері
Фрагмент з фільму "Джунглі". Кадр з відео

У фільмах про виживання цікаво спостерігати за тим, як люди поводяться, коли все звичне раптово зникає. Саме в таких умовах найкраще видно характер і межі людських можливостей. Якщо хочеться напруги й історій, що тримають увагу до самого фіналу, ось п’ятірка фільмів про виживання в найскладніших обставинах.

Новини.LIVE розповість про ці стрічки більше.

"Верхівковий хижак"

Саша і Томмі — пара, чиє життя обертається навколо адреналіну та скель. Але під час чергового підкорення норвезьких вершин трапляється трагедія: різка зміна погоди забирає життя Томмі. Для Саші це стає не лише втратою, а й важким тягарем провини.

Щоб хоч якось оговтатись, вона тікає на інший край світу — в Австралію. Проте місцеві не дуже раді гостям, а в окрузі постійно зникають туристи. Коли Саша знайомиться з привабливим Беном, то ще не знає, що від нього очікувати. Але згодом Саші доведеться згадати всі свої навички скелелазіння, щоб просто дожити до ранку.

"Джунглі"

Реальна історія Йоссі Гінсберга — це класичний приклад того, куди призводить жага пригод. Молодий хлопець, якому набридли протоптані туристичні маршрути, ведеться на обіцянки випадкового знайомого знайти золото в нетрях Болівії.

Читайте також:

Компанія з чотирьох відчайдухів рушає вглиб джунглів, але згодом команда розпадається, і врешті-решт Йоссі залишається один на один із тропічним пеклом. Без їжі, без зброї та без розуміння, куди йти, він має протистояти дикій природі, яка намагається його знищити щохвилини.

"Едем"

У 1929 році Фрідріх і Дора вирішують стати "сучасними Адамом і Євою". Вони тікають на незаселений острів Галапагоського архіпелагу, аби жити за власними правилами, подалі від суспільного бруду. Але утопія триває недовго. Спочатку до них підселяється родина Віттмерів, а згодом — ексцентрична баронеса зі своєю свитою. Острів маленький, ресурсів мало, а амбіцій та егоїзму в кожного через край. Виявляється, що навіть на краю світу найбільшою загрозою є не засуха чи дикі звірі, а людина, яка живе в наметі поруч.

"127 годин"

Це фільм про те, скільки коштує один необачний крок. Молодий екстремал опиняється у пастці в каньйоні: його руку притиснув величезний валун. Допомоги чекати нізвідки, бо він нікому не сказав, куди йде.

У нього є трохи води, дешевий складаний ніж і п'ять діб на роздуми. Це неймовірно сильна драма про переоцінку цінностей. Коли смерть уже дихає в потилицю, герой наважується на вчинок, від якого холоне кров, але який стає його єдиним шансом знову побачити сонце.

"Загублені в льодах"

Арктика не пробачає помилок. Пілот, чий літак розбився серед нескінченних снігів, вже майже змирився зі своєю долею. Він налагодив побут, навчився ловити рибу і щодня чекає на диво. І диво стається — прилітає рятувальний гелікоптер, але він теж зазнає аварії.

Тепер у пілота є супутниця, яка важко поранена і не може йти самостійно. Залишатися на місці — означає померти від холоду. Чоловік приймає важке рішення: тягнути жінку на собі крізь снігові бурі за тисячі кілометрів до найближчої станції. Це кіно про неймовірну людську гідність і жертовність.

Раніше ми писали про те, які серіали в жанрі фантастика теж з темою про виживання варто подивитися.

Також ми повідомляли, чому варто подивитися новий фільм"28 років потому: Храм кісток". Все відбувається так само у Великій Британії, яка давно перетворилася на руїни.

кращі фільми добірка фільмів фільми про виживання
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації