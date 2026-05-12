5 нових фільмів, які ви запам'ятаєте надовго: що подивитися ввечері

Фрагмент з фільму "Джунглі".

У фільмах про виживання цікаво спостерігати за тим, як люди поводяться, коли все звичне раптово зникає. Саме в таких умовах найкраще видно характер і межі людських можливостей. Якщо хочеться напруги й історій, що тримають увагу до самого фіналу, ось п’ятірка фільмів про виживання в найскладніших обставинах.

"Верхівковий хижак"

Саша і Томмі — пара, чиє життя обертається навколо адреналіну та скель. Але під час чергового підкорення норвезьких вершин трапляється трагедія: різка зміна погоди забирає життя Томмі. Для Саші це стає не лише втратою, а й важким тягарем провини.

Щоб хоч якось оговтатись, вона тікає на інший край світу — в Австралію. Проте місцеві не дуже раді гостям, а в окрузі постійно зникають туристи. Коли Саша знайомиться з привабливим Беном, то ще не знає, що від нього очікувати. Але згодом Саші доведеться згадати всі свої навички скелелазіння, щоб просто дожити до ранку.

"Джунглі"

Реальна історія Йоссі Гінсберга — це класичний приклад того, куди призводить жага пригод. Молодий хлопець, якому набридли протоптані туристичні маршрути, ведеться на обіцянки випадкового знайомого знайти золото в нетрях Болівії.

Компанія з чотирьох відчайдухів рушає вглиб джунглів, але згодом команда розпадається, і врешті-решт Йоссі залишається один на один із тропічним пеклом. Без їжі, без зброї та без розуміння, куди йти, він має протистояти дикій природі, яка намагається його знищити щохвилини.

"Едем"

У 1929 році Фрідріх і Дора вирішують стати "сучасними Адамом і Євою". Вони тікають на незаселений острів Галапагоського архіпелагу, аби жити за власними правилами, подалі від суспільного бруду. Але утопія триває недовго. Спочатку до них підселяється родина Віттмерів, а згодом — ексцентрична баронеса зі своєю свитою. Острів маленький, ресурсів мало, а амбіцій та егоїзму в кожного через край. Виявляється, що навіть на краю світу найбільшою загрозою є не засуха чи дикі звірі, а людина, яка живе в наметі поруч.

"127 годин"

Це фільм про те, скільки коштує один необачний крок. Молодий екстремал опиняється у пастці в каньйоні: його руку притиснув величезний валун. Допомоги чекати нізвідки, бо він нікому не сказав, куди йде.

У нього є трохи води, дешевий складаний ніж і п'ять діб на роздуми. Це неймовірно сильна драма про переоцінку цінностей. Коли смерть уже дихає в потилицю, герой наважується на вчинок, від якого холоне кров, але який стає його єдиним шансом знову побачити сонце.

"Загублені в льодах"

Арктика не пробачає помилок. Пілот, чий літак розбився серед нескінченних снігів, вже майже змирився зі своєю долею. Він налагодив побут, навчився ловити рибу і щодня чекає на диво. І диво стається — прилітає рятувальний гелікоптер, але він теж зазнає аварії.

Тепер у пілота є супутниця, яка важко поранена і не може йти самостійно. Залишатися на місці — означає померти від холоду. Чоловік приймає важке рішення: тягнути жінку на собі крізь снігові бурі за тисячі кілометрів до найближчої станції. Це кіно про неймовірну людську гідність і жертовність.

