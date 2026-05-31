Кращі фільми про судові процеси: добірка якісних детективів

Сцена з фільму "Присяжний №2". Кадр з відео

Якщо вам подобаються історії, де доля людини вирішується не кулями чи погонями, а запеклими дебатами у залі суду, то такі фільми для вас. В цих історіях засідання перетворюється на інтелектуальний двобій, а кожен аргумент на вивірений хід у шахах, тому від екрана просто неможливо відірватися.

Спеціально для поціновувачів тонких психологічних трилерів та юридичних драм Новини.LIVE відібрали чотири якісні кінострічки.

"Присяжний №2" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.0

Головного героя викликають до суду як присяжного у справі про жорстоке вбивство дівчини. Головний підозрюваний — її хлопець. Але під час слухань молодий журналіст Джастін Кемп із жахом усвідомлює страшну річ. Саме він тієї фатальної ночі збив когось на нічній дорозі, списавши все на зіткнення з оленем.

Тепер чоловік опиняється перед пекельним вибором: промовчати і дозволити засудити невинного, чи зізнатися в усьому, зруйнувавши власне життя прямо напередодні народження первістка. Це сильна драма про совість, яка вивертає душу навиворіт.

"Суддя" (2014)

Рейтинг IMDb: 7.4

Ця класична драма з Робертом Дауні-молодшим та Робертом Дюваллом, що вийшла на екрани у 2014-му. Сюжет обертається навколо успішного та цинічного столичного адвоката Генка Палмера. Через трагічні обставини він змушений повернутися до рідного провінційного містечка, де не був багато років. Його власного батька — місцевого суддю, з яким у Генка завжди були натягнуті стосунки — звинувачують у навмисному вбивстві. Син береться захищати батька.

"За статевою ознакою" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.1

Неймовірно надихаюча байопік-драма про реальну жінку, яка змінила хід американської історії. Фільм показує молоді роки Рут Бадер Гінзбург — амбітної юристки, яка стикається з тотальною дискримінацією у "чоловічому" світі права. Попри глузування та відмови, вона розпочинає запеклу судову боротьбу проти гендерних стереотипів.

"Перелом" (2007)

Рейтинг IMDb: 7.2

Якщо ви шукаєте хороший детективний трилер, де до останнього незрозуміло, хто кого переграє — вмикайте "Перелом". На екрані розгортається блискуче протистояння між персонажами Ентоні Гопкінса та Раяна Ґослінґа. Заможного та інтелігентного чоловіка звинувачують в тому, що він застрелив свою дружину за зраду. Він сам зізнається у скоєному, і справа здається банальною.

Проте молодий та амбітний прокурор швидко розуміє, що потрапив у пастку геніального маніпулятора, який прорахував кожен крок правоохоронців наперед. Зброю не можуть знайти, докази тануть на очах, а вбивця лише хитро посміхається у залі суду.

