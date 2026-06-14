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Главная Кино Новые подробности о 3-м сезоне "Последние из нас" огорчили фанатов

Новые подробности о 3-м сезоне "Последние из нас" огорчили фанатов

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 13:50
Выход 3-го сезона "Последние из нас" откладывается: появилась важная информация
Фрагмент из сериала "Последние из нас". Кадр из видео

Съемки третьего сезона популярного сериала "Последние из нас" неожиданно приостановили. Съемочная группа полностью приостановила работу на месяц — с 1 по 28 июня. Об этом стало известно из официальных документов кинорегистра канадской провинции Британская Колумбия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на screenrant.

Официальных комментариев относительно причин такого решения авторы сериала не дают. Однако в кулуарах поговаривают, что график съемок пришлось корректировать из-за проведения матчей чемпионата мира по футболу. В целом работа над новыми сериями продолжается с начала марта и должна завершиться в конце ноября этого года.

Почему стоит ждать новый сезон сериала "Последние из нас"

Предстоящий сезон обещает кардинально изменить фокус повествования. Если раньше зрители следили преимущественно за приключениями Джоэла (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи), то теперь историю покажут глазами Эбби, которую играет Кейтлин Дивер. Сюжет сосредоточится на ее трехдневном путешествии по Сиэтлу и подробнее раскроет ее прошлое. Зрителям покажут, как девушка переживала гибель отца и что именно заставило ее искать встречи с главными героями.

Также авторы планируют глубже погрузиться в противостояние двух мощных фракций — Вашингтонского фронта освобождения (WLF) и религиозного культа Серафитов. К слову, недавно в сеть слили свежие кадры со съемочной площадки. На них Эбби заметили вместе с Левом, подростком-беглецом из Серафитов, которого играет Кириана Краттер. Также в сюжете появится его сестра Яра в исполнении Мишель Мао.

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Стоит отметить, что вокруг продолжения сериала сейчас царит напряженная атмосфера. Первый сезон стал абсолютным хитом, а вот второй аудитория встретила прохладно. На Rotten Tomatoes зрительский рейтинг упал до скромных 37%, хотя критики традиционно остались довольны.

На фоне таких смешанных отзывов руководитель HBO Кейси Блойс намекнул, что история вообще может закончиться на третьем сезоне. В одном из интервью он заметил, что пока команда не планирует растягивать проект на четвертую часть.

Ранее мы писали о том, продолжения каких украинских сериалов ждут наши зрители. Их финалы оставили немалую интригу.

Также Новини.LIVE сообщали, какой популярный детективный сериал от Netflix получит третий сезон. По официальной информации, он станет последним.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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