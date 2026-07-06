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Главная Кино Поклонники в восторге: звезды "Дневников вампира" получили главные роли в новом сериале

Поклонники в восторге: звезды "Дневников вампира" получили главные роли в новом сериале

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 14:38
Нина Добрев и Пол Уэсли сыграют в новом сериале: поклонники "Дневников вампира" дождались
Фрагменты из сериала "Дневники вампира". Коллаж: Новини.LIVE

Звезды сериала "Дневники вампира" Нина Добрев и Пол Уэсли вновь будут работать вместе над новым телепроектом. Актеры получили главные роли в сериале "Ты заслуживаешь знать" ("You Deserve to Know"), который создается по одноименному роману писательницы Эгги Блум Томпсон.

Новини.LIVE со ссылкой на Deadline расскажут о планируемом сериале.

Новый сериал со звездами сериала "Дневники вампира"

Он расскажет историю трех супружеских пар, которые много лет поддерживают дружеские отношения и живут по соседству. С первого взгляда их жизнь может показаться почти идеальной, однако все меняется после загадочного убийства. Это событие запускает цепь неожиданных открытий, и на поверхность начинают выходить секреты, о которых никто даже не догадывался.

Известно, что Нина Добрев сыграет героиню по имени Гвен, а Пол Уэсли перевоплотится в Скотта. По сюжету персонажи окажутся по разные стороны расследования, поэтому между ними возникнет напряженное противостояние.

Интересно, что Добрев и Уэсли не только снимутся в сериале, но и примут участие в его создании в качестве исполнительных продюсеров. Над проектом работают студии Kapital Entertainment и 20th Television, а сценарий пишет Брайан Танен.

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О воссоединении с коллегой Нина Добрев сообщила лично в соцсетях. Актриса призналась, что давно ждала возможности поделиться этой новостью и очень рада снова работать вместе с Полом Уэсли. По ее словам, участие в создании сериала как перед камерой, так и за кулисами стало для нее особенно интересной частью этого проекта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для многих зрителей эта новость стала настоящим сюрпризом, ведь после завершения "Дневников вампира" Добрев и Уэсли редко появлялись вместе в крупных проектах. Теперь фанаты снова увидят их на одном экране, хотя на этот раз уже в совершенно другой истории.

Ранее мы писали о новом фильме с Брэдом Питтом, который должен выйти уже этой осенью. Его герою предстоит найти способ выжить в суровой Аляске.

Также Новини.LIVE сообщали, какие фильмы о вампирах стали самыми популярными в своем жанре. Зрители, любящие такие истории, остались от них в восторге.

актеры новый сериал Дневники вампира
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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