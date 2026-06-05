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Сериалы о вампирах, которые стали культовыми и остаются популярными

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 23:19
Сериалы о вампирах, ставшие классикой жанра: их до сих пор смотрят миллионы
Герои из сериала "Дневники вампира". Кадр из видео

Вампирские истории — это классика, которая никогда не надоест. Они не просто о монстрах, а о наших собственных эмоциях, ошибках и поисках себя. Если хотите вспомнить, с чего все начиналось и что стоит пересмотреть, вот три легендарных сериала.

Новини.LIVE расскажет подробнее о них.

"Баффи — истребительница вампиров"

Эта история об обычной девушке, в жизни которой есть школа, друзья, первая влюбленность. Но в один момент она узнает, что ей нужно спасать мир от тьмы. Баффи показывает, что даже самым сильным бывает страшно, но главное двигаться вперед и делать свое дело. Сериал о том, как взрослеть, когда проблемы измеряются не оценками в дневнике, а количеством побежденных вампиров.

"Дневники вампира"

Сюжет сосредоточен на трех героях: Елене и двух братьев-вампиров — Стефани и Деймоне. Они живут в городке Мистик Фолс, где опасность подстерегает на каждом шагу. Здесь любовные драмы смешаны с мистикой и постоянной борьбой за жизнь. Сериал затягивает своими любовными конфликтами.

"Первородные"

Это уже о настоящей семейной саге. Семья Майклсонов — древнейшие вампиры, но проблем у них не меньше, чем у людей. Клаус возвращается в город, который когда-то создал, и вступает в жесткую игру с бывшим протеже. Элайджа пытается держать семью вместе, Ребекка хочет свободы, а появление маленькой Хоуп заставляет Клауса впервые задуматься не о власти, а о том, что он должен защищать. Ведь теперь он — отец.

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мистика сериалы в жанре фантастика культовые сериалы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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