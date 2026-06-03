Сериал "Мыс страха" с Хавьером Бардемом: дата премьеры долгожданного ремейка

Хавьер Бардем в новом сериале. Фото: magnific

Уже 5 июня 2026 года на Apple TV+ выходит сериал, о котором точно будут говорить все. Речь идет о новом "Мыс страха", и это не просто очередная адаптация старой классики, а серьезная заявка на главный психологический триллер года.

Новини.LIVE расскажет об этом новом сериале подробнее.

В главной роли — Хавьер Бардем. Он умеет играть злодеев так, что от экрана не оторваться. Компанию ему составят Эми Адамс и Патрик Уилсон, а в креслах исполнительных продюсеров сидят тяжеловесы уровня Мартина Скорсезе и Стивена Спилберга.

Если вы помните старые фильмы, в том числе тот самый легендарный вариант Скорсезе 1991 года с Де Ниро, или читали роман "Каты" Джона Д. Макдональда, не думайте, что вы уже знаете финал. Новый проект — это свежий взгляд на историю. Создатели обещают современную интерпретацию, где акцент смещается не столько на экшн, сколько на глубинный психологический террор.

Что ожидать от нового сериала "Мыс страха"

Сюжет сосредоточен на Макси Кейди — преступнике, который отсидел свой срок и выходит на свободу с одной навязчивой идеей: отомстить. Его цель — адвокат, который в свое время вел его дело. Кейди уверен, что юрист намеренно скрыл доказательства, которые могли бы изменить приговор.

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Под прицелом оказывается семья адвоката — Том и Анна Боудены. Жизнь этой пары превращается в настоящий ад. Кейди не просто приходит с угрозами, он методично, шаг за шагом, разрушает их покой, используя страх как главный инструмент. Это история о том, как ошибки прошлого, о которых давно забыли, вдруг напоминают о себе в самый неожиданный момент.

Всего нас ждет 10 эпизодов. Это лимитированный сериал, то есть историю расскажут от начала до конца без растягивания на много сезонов. Если любите качественные криминальные драмы — это ваш вариант на начало лета. Первые эпизоды станут доступными для просмотра 5 июня.

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