Серіал "Мис страху" з Хав’єром Бардемом: дата прем'єри довгоочікуваного ремейку

Хав’єр Бардем в новому серіалі. Фото: magnific

Вже 5 червня 2026 року на Apple TV+ виходить серіал, про який точно говоритимуть усі. Йдеться про новий "Мис страху", і це не просто чергова адаптація старої класики, а серйозна заявка на головний психологічний трилер року.

Новини.LIVE розповість про цей новий серіал детальніше.

У головній ролі — Хав'єр Бардем. Він вміє грати лиходіїв так, що від екрана не відірватися. Компанію йому складуть Емі Адамс та Патрік Вілсон, а в кріслах виконавчих продюсерів сидять важковаговики рівня Мартіна Скорсезе та Стівена Спілберга.

Якщо ви пам'ятаєте старі фільми, зокрема той самий легендарний варіант Скорсезе 1991 року з Де Ніро, або читали роман "Кати" Джона Д. Макдональда, не думайте, що ви вже знаєте фінал. Новий проєкт — це свіжий погляд на історію. Творці обіцяють сучасну інтерпретацію, де акцент зміщується не стільки на екшн, скільки на глибинний психологічний терор.

Що очікувати від нового серіалу "Мис страху"

Сюжет зосереджений на Максі Кейді — злочинцеві, який відсидів свій термін і виходить на волю з однією нав’язливою ідеєю: помститися. Його ціль — адвокат, який свого часу вів його справу. Кейді впевнений, що юрист навмисно приховав докази, які могли б змінити вирок.

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Під прицілом опиняється родина адвоката — Том та Анна Боудени. Життя цієї пари перетворюється на справжнє пекло. Кейді не просто приходить із погрозами, він методично, крок за кроком, руйнує їхній спокій, використовуючи страх як головний інструмент. Це історія про те, як помилки минулого, про які давно забули, раптом нагадують про себе в найнеочікуваніший момент.

Загалом на нас чекає 10 епізодів. Це лімітований серіал, тобто історію розкажуть від початку до кінця без розтягування на багато сезонів. Якщо любите якісні кримінальні драми — це ваш варіант на початок літа. Перші епізоди стануть доступними для перегляду 5 червня.

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