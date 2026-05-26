Найкращі серіали про суперсили та надздібності: що подивитися ввечері

Фрагмент з серіалу "Академія Амбрелла". Кадр з відео

Якщо любите історії про людей із надздібностями, але вже втомилися від банальних сюжетів, де добро завжди перемагає зло, тоді ці серіали можуть приємно здивувати. Тут є і темна сатира, і сімейні драми, і психологічні загадки, від яких складно відірватися навіть пізно вночі.

Новини.LIVE розповість про такі серіали детальніше.

"Хлопаки"

Рейтинг IMDb: 8.7

У цьому світі супергерої справжні зірки. Їх обожнюють, рекламують по телебаченню і ставлять у приклад дітям. Але за красивими усмішками ховаються дуже небезпечні люди, які давно втратили межу між силою та вседозволеністю. Саме тому група звичайних людей вирішує кинути виклик тим, кого всі вважають героями. Серіал жорстокий та місцями провокативний, але саме це й робить його настільки захопливим.

"Академія Амбрелла"

Рейтинг IMDb: 7.9

Колись вони були командою дітей із неймовірними здібностями, яких виховували для порятунку світу. Але роки минули, герої подорослішали й віддалилися одне від одного. Після смерті прийомного батька їм доводиться знову об’єднатися, щоб розібратися не лише з власними образами та сімейними проблемами, а й із загрозою нового апокаліпсису. Серіал вдало поєднує фантастику, драму та хороший гумор.

"Ванда/Віжн"

Рейтинг IMDb: 7.9

Спочатку все тут має майже ідеальний вигляд: тихе містечко, спокійне життя і щаслива сім’я. Ванда та Віжн намагаються жити як звичайні люди, приховуючи свої здібності від інших. Але дуже швидко стає зрозуміло, що ця реальність не така проста, як здається. З кожною серією атмосфера стає все дивнішою і напруженішою, а сама історія поступово перетворюється на емоційну та психологічну головоломку.

