Лучшие сериалы о суперсилах и сверхспособностях: что посмотреть вечером

Если любите истории о людях со сверхспособностями, но уже устали от банальных сюжетов, где добро всегда побеждает зло, тогда эти сериалы могут приятно удивить. Здесь есть и темная сатира, и семейные драмы, и психологические загадки, от которых сложно оторваться даже поздно ночью.

"Парни"

Рейтинг IMDb: 8.7

В этом мире супергерои настоящие звезды. Их обожают, рекламируют по телевидению и ставят в пример детям. Но за красивыми улыбками скрываются очень опасные люди, которые давно потеряли грань между силой и вседозволенностью. Именно поэтому группа обычных людей решает бросить вызов тем, кого все считают героями. Сериал жестокий и местами провокационный, но именно это и делает его настолько увлекательным.

"Академия Амбрелла"

Рейтинг IMDb: 7.9

Когда-то они были командой детей с невероятными способностями, которых воспитывали для спасения мира. Но годы прошли, герои повзрослели и отдалились друг от друга. После смерти приемного отца им приходится снова объединиться, чтобы разобраться не только с собственными обидами и семейными проблемами, но и с угрозой нового апокалипсиса. Сериал удачно сочетает фантастику, драму и хороший юмор.

"Ванда/Вижн"

Рейтинг IMDb: 7.9

Сначала все здесь выглядит почти идеально: тихий городок, спокойная жизнь и счастливая семья. Ванда и Вижн пытаются жить как обычные люди, скрывая свои способности от других. Но очень быстро становится понятно, что эта реальность не так проста, как кажется. С каждой серией атмосфера становится все более странной и напряженной, а сама история постепенно превращается в эмоциональную и психологическую головоломку.

