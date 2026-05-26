Шедевры стримингов: роскошные сериалы о людях с суперсилой

Дата публикации 26 мая 2026 09:54
Лучшие сериалы о суперсилах и сверхспособностях: что посмотреть вечером
Фрагмент из сериала "Академия Амбрелла". Кадр из видео

Если любите истории о людях со сверхспособностями, но уже устали от банальных сюжетов, где добро всегда побеждает зло, тогда эти сериалы могут приятно удивить. Здесь есть и темная сатира, и семейные драмы, и психологические загадки, от которых сложно оторваться даже поздно ночью.

Новини.LIVE расскажет о таких сериалах подробнее.

"Парни"

Рейтинг IMDb: 8.7

В этом мире супергерои настоящие звезды. Их обожают, рекламируют по телевидению и ставят в пример детям. Но за красивыми улыбками скрываются очень опасные люди, которые давно потеряли грань между силой и вседозволенностью. Именно поэтому группа обычных людей решает бросить вызов тем, кого все считают героями. Сериал жестокий и местами провокационный, но именно это и делает его настолько увлекательным.

"Академия Амбрелла"

Рейтинг IMDb: 7.9

Когда-то они были командой детей с невероятными способностями, которых воспитывали для спасения мира. Но годы прошли, герои повзрослели и отдалились друг от друга. После смерти приемного отца им приходится снова объединиться, чтобы разобраться не только с собственными обидами и семейными проблемами, но и с угрозой нового апокалипсиса. Сериал удачно сочетает фантастику, драму и хороший юмор.

"Ванда/Вижн"

Рейтинг IMDb: 7.9

Сначала все здесь выглядит почти идеально: тихий городок, спокойная жизнь и счастливая семья. Ванда и Вижн пытаются жить как обычные люди, скрывая свои способности от других. Но очень быстро становится понятно, что эта реальность не так проста, как кажется. С каждой серией атмосфера становится все более странной и напряженной, а сама история постепенно превращается в эмоциональную и психологическую головоломку.

Ранее мы писали о том, что ожидает фанатов "Бриджертонов" в новом сезоне. Платформа Netflix планирует расскажет о других персонажах.

Также мы сообщали, каким новым сериалом в 2026 году удивили создатели "Очень странных дел". В центре сюжета молодая пара, которая готовится к свадьбе.

сериалы в жанре фантастика подборка сериалов сериалы с высоким рейтингом
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
