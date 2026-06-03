Сериал "Дом дракона": полный график выхода серий нового сезона

Фрагмент из сериала "Дом дракона". Кадр из видео

Фанаты Вестероса на днях смогли увидеть финальный трейлер к третьему сезону "Дома дракона" от HBO. Судя по видео, нас ждет долгожданная битва.

Новини.LIVE расскажет о том, что ожидать от продолжения этого сериала.

Напомним, что это официальный приквел к "Игре престолов". События разворачиваются где-то за двести лет до появления на свет нашей любимой "матери драконов" Дейнерис. В центре сюжета — большая семья Таргариенов, которые вместо того, чтобы спокойно править, решили побороться за Железный трон.

События третьего сезона сосредоточатся на открытом этапе гражданской войны между сторонниками Рейниры и Эйгона. Судя по трейлеру, значительное внимание уделят масштабным битвам и драконьим схваткам. Особенно интригует возможная Битва на Глэде, где сын Рейниры на своем драконе Вермаксе должен сойтись с флотом Триархии. Очевидно, что драконов будет много, они будут большими, а их действия будут решать, кто в конце концов удержится у власти.

Третий сезон базируется на романе Джорджа Мартина "Огонь и кровь". Так что фанаты первоисточника примерно понимают, к чему все идет, но сериал все равно обещает много сюрпризов.

Читайте также:

Коротко о главном:

Премьера стартует 21 июня.

На этот раз нас ожидает 8 серий.

Актерский состав уже хорошо нам знаком: Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Оливия Кук и куча других знакомых лиц возвращаются к своим ролям.

Планируется ли четвертый сезон сериала "Дом дракона"

HBO уже официально подтвердили, что после третьего сезона будет еще один — четвертый, который и поставит жирную точку в этой кровавой истории. Так что развязка уже совсем близко, хотя впереди еще немало драмы.

Если вы уже планируете свой календарь на лето, то вот график выхода серий (по времени в США):

Первая серия ждет нас 21 июня .

. Дальше все по графику: 28 июня, 5 июля, 12 июля, 19 июля, 26 июля, 2 августа .

. Ну и грандиозный финал сезона запланирован на 9 августа 2026 года.

Ранее мы писали о том, какие еще фантастические истории в стиле "Игры престолов" можно посмотреть. Это тот сериал, который даже после завершения продолжают долгое время обсуждать зрители.

Также мы сообщали, что от Warner Bros. планируется новый фильм по "Игре престолов". Сценарий уже пишет к нему Бо Уиллимон.