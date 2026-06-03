Серіал "Дім дракона": повний графік виходу серій нового сезону

Фрагмент з серіалу "Дім дракона". Кадр з відео

Фанати Вестеросу на днях мали змогу побачити фінальний трейлер до третього сезону "Дому дракона" від HBO. Судячи з відео, нас чекає довгоочікувана битва.

Новини.LIVE розповість про те, що очікувати від продовження цього серіалу.

Нагадаємо, що це офіційний приквел до "Гри престолів". Події розгортаються десь за двісті років до появи на світ нашої улюбленої "матері драконів" Дейнеріс. У центрі сюжету — велика родина Таргарієнів, які замість того, щоб спокійно правити, вирішили поборотися за Залізний трон.

Події третього сезону зосередяться на відкритому етапі громадянської війни між прихильниками Рейніри та Ейгона. Судячи з трейлера, значну увагу приділять масштабним битвам і драконячим сутичкам. Особливо інтригує можлива Битва на Гледі, де син Рейніри на своєму драконі Вермаксі має зійтися з флотом Тріархії. Очевидно, що драконів буде багато, вони будуть великими, а їхні дії вирішуватимуть, хто зрештою втримається при владі.

Третій сезон базується на романі Джорджа Мартіна "Вогонь і кров". Так що фанати першоджерела приблизно розуміють, до чого все йде, але серіал все одно обіцяє багато сюрпризів.

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Коротко про головне:

Прем’єра стартує 21 червня.

Цього разу нас очікує 8 серій.

Акторський склад вже добре нам знайомий: Метт Сміт, Емма Д’Арсі, Олівія Кук та купа інших знайомих облич повертаються до своїх ролей.

Чи планується четвертий сезон серіалу "Дім дракона"

HBO вже офіційно підтвердили, що після третього сезону буде ще один — четвертий, який і поставить жирну крапку в цій кривавій історії. Тож розв'язка вже зовсім близько, хоча попереду ще чимало драми.

Якщо ви вже плануєте свій календар на літо, то ось графік виходу серій (за часом у США):

Перша серія чекає на нас 21 червня .

. Далі все за графіком: 28 червня, 5 липня, 12 липня, 19 липня, 26 липня, 2 серпня .

. Ну і грандіозний фінал сезону запланований на 9 серпня 2026 року.

Раніше ми писали про те, які ще фантастичні історії у стилі "Гри престолів" можна подивитися. Це той серіал, який навіть після завершення продовжують довгий час обговорювати глядачі.

Також ми повідомляли, що від Warner Bros. планується новий фільм за "Грою престолів". Сценарій вже пише до нього Бо Віллімон.