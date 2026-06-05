Серіали про вампірів, що стали класикою жанру: їх досі дивляться мільйони

Герої з серіалу "Щоденники вампіра". Кадр з відео

Вампірські історії — це класика, яка ніколи не набридне. Вони не просто про монстрів, а про наші власні емоції, помилки та пошуки себе. Якщо хочете згадати, з чого все починалося і що варто передивитися, ось три легендарні серіали.

Новини.LIVE розповість детальніше про них.

"Баффі — винищувачка вампірів"

Ця історія про звичайну дівчину, в житті якої є школа, друзі, перша закоханість. Але в один момент вона дізнається, що їй потрібно рятувати світ від темряви. Баффі показує, що навіть найсильнішим буває страшно, але головне рухатися вперед і робити свою справу. Серіал про те, як дорослішати, коли проблеми вимірюються не оцінками в щоденнику, а кількістю переможених вампірів.

"Щоденники вампіра"

Сюжет зосереджений на трьох героях: Елені та двох братів-вампірів — Стефані і Деймону. Вони живуть у містечку Містик Фолс, де небезпека чатує на кожному кроці. Тут любовні драми змішані з містикою та постійною боротьбою за життя. Серіал затягує своїми любовними конфліктами.

"Первородні"

Це вже про справжню сімейну сагу. Родина Майклсонів — найдавніші вампіри, але проблем у них не менше, ніж у людей. Клаус повертається в місто, яке колись створив, і вступає у жорстку гру з колишнім протеже. Елайджа намагається тримати сім’ю разом, Ребекка хоче свободи, а поява маленької Хоуп змушує Клауса вперше задуматися не про владу, а про те, що він має захищати. Адже тепер він — батько.

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