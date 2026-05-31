Кращі серіали про ковбоїв та Дикий Захід: 5 унікальних історій

Сцена з серіалу "Річка Медісон". Кадр з відео

Якщо чесно, вестерни знову починають набирати популярність. І це не дивно, адже сьогодні це серіали з характером, напругою і такими історіями, що легко затягують на кілька вечорів підряд.

Новини.LIVE готовий поділитися добіркою про ковбоїв, мафію і великі ставки, де кожен герой грає по-своєму жорстко.

"Єллоустоун"

Рейтинг IMDb 8.7

Сюжет зосереджений на родині Даттонів, які володіють найбільшим ранчо в США біля Йеллоустонського національного парку. Джон Даттон, глава сім’ї, постійно бореться за те, щоб зберегти свою землю. На неї претендують забудовники, політики, корпорації, корінні народи та інші сили, які мають власні інтереси. Через це навколо ранчо постійно виникають конфлікти.

"Річка Медісон"

Рейтинг IMDb 7.9

Родина Клайберн переживає складний період. Раніше вони були відомими та заможними, але після трагедії, коли в авіакатастрофі загинув батько і один із братів, їхнє життя змінюється. Щоб почати все спочатку, вони переїжджають із Нью-Йорка до долини річки Медісон у Монтані. Після переїзду родина стикається з новими труднощами та подіями, які впливають на кожного з її членів. Кожному доводиться вчитися жити по-новому та самостійно приймати рішення. Також Клайберни мають певний зв’язок із родиною Даттонів.

"Король Талси"

Рейтинг IMDb 7.9

Дуайт Манфреді, на прізвисько Генерал, у минулому був частиною нью-йоркської мафії. Він провів 25 років у в’язниці за вбивство, скоєне за наказом свого боса Піта Інверніцці. Протягом ув’язнення він залишався вірним злочинній родині й не видавав нікого. Після звільнення він опиняється в складній ситуації: його не приймають у Нью-Йорку. Замість цього бос відправляє його до Талси, штат Оклахома, щоб він створив там нову злочинну мережу.

