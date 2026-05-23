Фільми та серіали про психологію та ментальне здоров'я: рейтинг кращих

Сцена з серіалу "Правдива терапія". Кадр з відео

Після перегляду певного фільму чи серіалу іноді стає трохи легше — з'являється відчуття, що ти не один на один зі своїми кризами, тривогами чи розбитим серцем. Кінематограф вміє бути крутим терапевтичним інструментом, якщо правильно підібрати стрічку.

Новини.LIVE розповість про чотири абсолютно різні, але дуже сильні історії, які допомагають розібратися в собі, поглянути на свої емоції з іншого боку та просто перевести подих.

"Тед Лассо" (2020)

Рейтинг IMDb: 8.8

Серіал розповідає про американського тренера зі звичайного провінційного коледжу, який взагалі нічого не тямить у європейському футболі, але раптом отримує роботу в англійській Прем'єр-лізі. Звучить як абсурдна комедія, і спочатку все саме такий і має вигляд. Нова власниця клубу спеціально запросила Теда, щоб він з тріском провалився — це її план помсти колишньому чоловіку. Але цей серіал зовсім не про спорт. Він про неймовірну емпатію, про те, як оптимізм однієї людини може крок за кроком зцілити токсичний колектив, і про внутрішні травми, які кожен із нас ховає за посмішкою. Це максимально тепла історія про ментальне здоров'я, панічні атаки, прощення та вміння підтримувати одне одного, коли навколо суцільний хаос.

"Життя Чака" (2025)

Рейтинг IMDb: 7.3

Читайте також:

Чак Кранц (у виконанні Тома Гіддлстона) прожив цілком звичайне, нічим не примітне життя. Проте раптово його ім'я опиняється на кожному кроці: на величезних білбордах, у телевізорі, на стінах будинків. Містом ширяться дивні чутки: нібито зі смертю цього пересічного чоловіка зникне і весь навколишній світ. Стрічка знята за мотивами оповідання Стівена Кінга, але тут без моторошної атмосфери. Це дуже глибока, зворушлива та трохи сюрреалістична притча про те, що всередині кожного з нас існує цілий всесвіт. Фільм змушує задуматися про цінність кожної миті, неминучість втрат і те, як ми сприймаємо кінець свого власного шляху.

"Бути Ерікою" (2009)

Рейтинг IMDb: 7.7

Еріці за тридцять, і вона впевнена, що її життя — суцільний провал через дурні рішенння, прийняті замолоду. У стані повної безвиході вона потрапляє на прийом до дивакуватого психотерапевта доктора Тома, який постійно сипле цитатами великих мислителів. Він пропонує Еріці скласти список її найбільших життєвих помилок. А далі починається найцікавіше: лікар буквально відправляє її в минуле, даючи шанс переписати ті невдалі моменти. Але виявляється, що справа не в магії, а в роботі над собою. Серіал тонко показує, що неможливо побудувати щасливе життя без прийняття минулого досвіду.

"Правдива терапія" (2023)

Рейтинг IMDb: 8.0

Психотерапевти — теж люди, і вони так само страждають від болю. Джиммі Лерд переживає важку депресію після втрати дружини. Він глушить емоції алкоголем і ледве тримається ради доньки. На роботі він щодня слухає однотипні скарги пацієнтів, які роками топчуться на одному місці. Одного дня, після розмови зі старшим колегою (його грає Харрісон Форд), у Джиммі просто "зриває дах". Він вирішує відкинути усю професійну етику і починає говорити клієнтам жорстоку, неприкриту правду в очі. Цей радикальний і небезпечний експеримент несподівано змінює не лише життя його пацієнтів, а й допомагає самому Джиммі нарешті прожити власне горе. Дуже живий, іронічний і місцями сумний серіал про те, як важливо зняти маски.

Раніше ми писали про те, які українські серіали в Threads є найбільш популярними. Глядачі діляться своїми враженнями від них і більшість з них позитивні.

Також ми повідомляли, що український популярний серіал "Парочка слідчих" подовжили на 3 сезон. Він зібрав рекордні перегляди.