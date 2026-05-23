Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Помогут разобраться в себе: терапевтические фильмы и сериалы

Помогут разобраться в себе: терапевтические фильмы и сериалы

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 17:39
Фильмы и сериалы о психологии и ментальном здоровье: рейтинг лучших
Сцена из сериала "Правдивая терапия". Кадр с видео

После просмотра фильма или сериала иногда становится немного легче — появляется ощущение, что ты не один на один со своими кризисами, тревогами или разбитым сердцем. Кинематограф умеет быть крутым терапевтическим инструментом, если правильно подобрать ленту.

Новини.LIVE расскажет о четырех совершенно разных, но очень сильных историях, которые помогают разобраться в себе, взглянуть на свои эмоции с другой стороны и просто перевести дыхание.

"Тед Лассо" (2020)

Рейтинг IMDb: 8.8

Сериал рассказывает об американском тренере из обычного провинциального колледжа, который вообще ничего не понимает в европейском футболе, но вдруг получает работу в английской Премьер-лиге. Звучит как абсурдная комедия, и поначалу все именно так и выглядит. Новая владелица клуба специально пригласила Теда, чтобы он с треском провалился — это ее план мести бывшему мужу. Но этот сериал совсем не о спорте. Он о невероятной эмпатии, о том, как оптимизм одного человека может шаг за шагом исцелить токсический коллектив, и о внутренних травмах, которые каждый из нас прячет за улыбкой. Это максимально теплая история о ментальном здоровье, панических атаках, прощении и умении поддерживать друг друга, когда вокруг сплошной хаос.

"Жизнь Чака" (2025)

Рейтинг IMDb: 7.3

Читайте также:

Чак Кранц (в исполнении Тома Гиддлстона) прожил вполне обычную, ничем не примечательную жизнь. Однако внезапно его имя оказывается на каждом шагу: на огромных билбордах, в телевизоре, на стенах домов. По городу ходят странные слухи: якобы со смертью этого рядового мужчины исчезнет и весь окружающий мир. Лента снята по мотивам рассказа Стивена Кинга, но здесь без жуткой атмосферы. Это очень глубокая, трогательная и сюрреалистическая притча о том, что внутри каждого из нас существует целая вселенная. Фильм заставляет задуматься о ценности каждого мгновения, неизбежности потерь и о том, как мы воспринимаем конец своего собственного пути.

"Быть Эрикой" (2009)

Рейтинг IMDb: 7.7

Эрике за тридцать, и она уверена, что ее жизнь — сплошной провал из-за глупых решений, принятых в юности. В состоянии полного тупика она попадает на прием к чудаковатому психотерапевту доктору Тому, который постоянно сыплет цитатами великих мыслителей. Он предлагает Эрике составить список ее величайших жизненных ошибок. А дальше начинается самое интересное: врач буквально отправляет ее в прошлое, давая шанс переписать неудачные моменты. Но оказывается, что дело не в магии, а в работе над собой. Сериал тонко показывает, что невозможно построить счастливую жизнь без принятия прошлого опыта.

"Правдивая терапия" (2023)

Рейтинг IMDb: 8.0

Психотерапевты тоже люди, и они так же страдают от боли. Джимми Лэрд переживает тяжелую депрессию после потери жены. Он глушит эмоции алкоголем и едва держится ради дочери. На работе он ежедневно слушает однотипные жалобы пациентов, которые годами топчутся на одном месте. Однажды, после разговора со старшим коллегой (его играет Харрисон Форд), у Джимми просто "срывает крышу". Он решает отбросить всю профессиональную этику и начинает говорить клиентам жестокую, неприкрытую правду в глаза. Этот радикальный и опасный эксперимент неожиданно изменяет не только жизнь его пациентов, но и помогает самому Джимми наконец-то прожить собственное горе. Очень живой, ироничный и местами грустный сериал о том, как важно снять маски.

Ранее мы писали о том, какие украинские сериалы в Threads наиболее популярны. Зрители делятся своими впечатлениями от них, и большинство из них положительные.

Также мы сообщали, что украинский популярный сериал "Парочка следователей" продлили на 3 сезон. Он собрал рекордные просмотры.

психология фильмы лучшие сериалы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации