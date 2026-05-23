Фильмы и сериалы о психологии и ментальном здоровье: рейтинг лучших

Сцена из сериала "Правдивая терапия". Кадр с видео

После просмотра фильма или сериала иногда становится немного легче — появляется ощущение, что ты не один на один со своими кризисами, тревогами или разбитым сердцем. Кинематограф умеет быть крутым терапевтическим инструментом, если правильно подобрать ленту.

Новини.LIVE расскажет о четырех совершенно разных, но очень сильных историях, которые помогают разобраться в себе, взглянуть на свои эмоции с другой стороны и просто перевести дыхание.

"Тед Лассо" (2020)

Рейтинг IMDb: 8.8

Сериал рассказывает об американском тренере из обычного провинциального колледжа, который вообще ничего не понимает в европейском футболе, но вдруг получает работу в английской Премьер-лиге. Звучит как абсурдная комедия, и поначалу все именно так и выглядит. Новая владелица клуба специально пригласила Теда, чтобы он с треском провалился — это ее план мести бывшему мужу. Но этот сериал совсем не о спорте. Он о невероятной эмпатии, о том, как оптимизм одного человека может шаг за шагом исцелить токсический коллектив, и о внутренних травмах, которые каждый из нас прячет за улыбкой. Это максимально теплая история о ментальном здоровье, панических атаках, прощении и умении поддерживать друг друга, когда вокруг сплошной хаос.

"Жизнь Чака" (2025)

Рейтинг IMDb: 7.3

Чак Кранц (в исполнении Тома Гиддлстона) прожил вполне обычную, ничем не примечательную жизнь. Однако внезапно его имя оказывается на каждом шагу: на огромных билбордах, в телевизоре, на стенах домов. По городу ходят странные слухи: якобы со смертью этого рядового мужчины исчезнет и весь окружающий мир. Лента снята по мотивам рассказа Стивена Кинга, но здесь без жуткой атмосферы. Это очень глубокая, трогательная и сюрреалистическая притча о том, что внутри каждого из нас существует целая вселенная. Фильм заставляет задуматься о ценности каждого мгновения, неизбежности потерь и о том, как мы воспринимаем конец своего собственного пути.

"Быть Эрикой" (2009)

Рейтинг IMDb: 7.7

Эрике за тридцать, и она уверена, что ее жизнь — сплошной провал из-за глупых решений, принятых в юности. В состоянии полного тупика она попадает на прием к чудаковатому психотерапевту доктору Тому, который постоянно сыплет цитатами великих мыслителей. Он предлагает Эрике составить список ее величайших жизненных ошибок. А дальше начинается самое интересное: врач буквально отправляет ее в прошлое, давая шанс переписать неудачные моменты. Но оказывается, что дело не в магии, а в работе над собой. Сериал тонко показывает, что невозможно построить счастливую жизнь без принятия прошлого опыта.

"Правдивая терапия" (2023)

Рейтинг IMDb: 8.0

Психотерапевты тоже люди, и они так же страдают от боли. Джимми Лэрд переживает тяжелую депрессию после потери жены. Он глушит эмоции алкоголем и едва держится ради дочери. На работе он ежедневно слушает однотипные жалобы пациентов, которые годами топчутся на одном месте. Однажды, после разговора со старшим коллегой (его играет Харрисон Форд), у Джимми просто "срывает крышу". Он решает отбросить всю профессиональную этику и начинает говорить клиентам жестокую, неприкрытую правду в глаза. Этот радикальный и опасный эксперимент неожиданно изменяет не только жизнь его пациентов, но и помогает самому Джимми наконец-то прожить собственное горе. Очень живой, ироничный и местами грустный сериал о том, как важно снять маски.

