Лучшие сериалы про ковбоев и Дикий Запад: 5 уникальных историй

Сцена из сериала "Река Мэдисон". Кадр из видео

Если честно, вестерны снова начинают набирать популярность. И это неудивительно, ведь сегодня это сериалы с характером, напряжением и такими историями, которые легко затягивают на несколько вечеров подряд.

"Йеллоустоун"

Рейтинг IMDb 8.7

Сюжет сосредоточен на семье Даттонов, которые владеют самым большим ранчо в США возле Йеллоустонского национального парка. Джон Даттон, глава семьи, постоянно борется за то, чтобы сохранить свою землю. На нее претендуют застройщики, политики, корпорации, коренные народы и другие силы, которые имеют собственные интересы. Из-за этого вокруг ранчо постоянно возникают конфликты.

"Река Мэдисон"

Рейтинг IMDb 7.9

Семья Клайберн переживает сложный период. Раньше они были известными и состоятельными, но после трагедии, когда в авиакатастрофе погиб отец и один из братьев, их жизнь меняется. Чтобы начать все сначала, они переезжают из Нью-Йорка в долину реки Мэдисон в Монтане. После переезда семья сталкивается с новыми трудностями и событиями, которые влияют на каждого из ее членов. Каждому приходится учиться жить по-новому и самостоятельно принимать решения. Также Клайберны имеют некую связь с семьей Даттонов.

"Король Талсы"

Рейтинг IMDb 7.9

Дуайт Манфреди, по прозвищу Генерал, в прошлом был частью нью-йоркской мафии. Он провел 25 лет в тюрьме за убийство, совершенное по приказу своего босса Пита Инверницци. На протяжении заключения он оставался верен преступной семье и не выдавал никого. После освобождения он оказывается в сложной ситуации: его не принимают в Нью-Йорке. Вместо этого босс отправляет его в Талси, штат Оклахома, чтобы он создал там новую преступную сеть.

