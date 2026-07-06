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Головна Кіно Фанати у захваті: зірки "Щоденників вампіра" отримали головні роли в новому серіалі

Фанати у захваті: зірки "Щоденників вампіра" отримали головні роли в новому серіалі

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 14:38
Ніна Добрев і Пол Веслі зіграють у новому серіалі: фанати "Щоденників вампіра" дочекалися
Фрагменти з серіалу "Щоденники вампіра". Колаж: Новини.LIVE

Зірки серіалу "Щоденники вампіра" Ніна Добрев і Пол Веслі знову працюватимуть разом над новим телевізійним проєктом. Актори отримали головні ролі в серіалі "Ти заслуговуєш знати" ("You Deserve to Know"), який створюють за однойменним романом письменниці Еґґі Блум Томпсон.

Новини.LIVE з посиланням на Deadline розповість про картину, що планується.

Новий серіал з зірками серіалу "Щоденники вампіра"

Він розповість історію трьох подружніх пар, які багато років підтримують дружні стосунки та живуть поруч. З боку їхнє життя може здати майже ідеальним, однак усе змінюється після загадкового вбивства. Подія запускає ланцюг несподіваних відкриттів, і на поверхню починають виходити секрети, про які ніхто навіть не здогадувався.

Відомо, що Ніна Добрев зіграє героїню на ім'я Гвен, а Пол Веслі перевтілиться у Скотта. За сюжетом персонажі опиняться по різні боки розслідування, тому між ними виникне напружене протистояння.

Цікаво, що Добрев і Веслі не лише знімуться в серіалі, а й долучаться до його створення як виконавчі продюсери. Над проєктом працюють студії Kapital Entertainment та 20th Television, а сценарій пише Браян Танен.

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Про возз'єднання з колегою Ніна Добрев повідомила особисто у соцмережах. Акторка зізналася, що давно чекала нагоди поділитися цією новиною та дуже рада знову працювати разом із Полом Веслі. За її словами, участь у створенні серіалу як перед камерою, так і за лаштунками стала для неї особливо цікавою частиною цього проєкту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для багатьох глядачів ця новина стала справжнім сюрпризом, адже після завершення "Щоденників вампіра" Добрев і Веслі рідко з'являлися разом у великих проєктах. Тепер фанати знову побачать їх на одному екрані, хоча цього разу вже в зовсім іншій історії.

Раніше ми писали про новий фільм з Бредом Піттом, що має вийти вже цієї осені. Його герой має знайти спосіб вижити в суворій Алясці.

Також Новини.LIVE повідомляли, які фільми про вампірів стали найпопулярнішими у своєму жанрі. Глядачі, які люблять такі історії, залишилися від них в захваті.

актори новий сериал Щоденники вампіра
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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