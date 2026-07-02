Головні прем'єри липня 2026 року: що подивитися в кінотеатрах

Фрагменти з фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день". Колаж: Новини.LIVE

Липень обіцяє бути щедрим на кінопрем'єри. У прокат виходять як довгоочікувані блокбастери, так і нові частини відомих франшиз, які вже встигли зацікавити глядачів. У програмі місяця є все — від сімейної анімації до моторошних горорів і пригодницького фентезі.

Новини.LIVE розповість про цікаві новинки більше.

"Посіпаки і Монстряки"

З 1 липня на великих екранах з'явилася нова історія про невгамовних міньйонів. Цього разу вони вирішують підкорити Голлівуд часів німого кіно. Проте шлях до слави виявляється не таким простим. Через власну необережність кумедні герої випускають на волю небезпечних істот, після чого самі ж беруться виправляти ситуацію.

"Ваяна"

Вже 9 липня глядачі побачать пригодницьку стрічку про відважну дівчину Ваяну. Вона залишає рідний острів і вирушає назустріч невідомому, щоб допомогти своєму народу. Разом із напівбогом Мауї їй доведеться долати морські небезпеки, знайомитися з новими племенами та проходити випробування, які змінять її погляд на світ.

"Зловісні мерці у вогні"

Любителям жахів також буде що подивитися. Нова частина культової серії стартує 9 липня. Головна героїня після втрати чоловіка приїжджає до будинку його родичів, сподіваючись пережити складний період життя. Але там на неї чекають нові випробовування. Один за одним члени родини потрапляють під вплив темних сил, а боротьба за виживання стає дедалі складнішою.

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"Одіссея"

16 липня на екрани виходить масштабна екранізація легендарної історії про Одіссея. Після завершення Троянської війни герой вирушає додому, але повернення затягується на довгі роки. На його шляху постають розгнівані боги, дивовижні створіння та небезпечні випробування, які перевіряють силу духу й витримку воїна.

"Людина-павук: Абсолютно новий день"

Наприкінці місяця, 30 липня, відбудеться одна з найбільш очікуваних прем'єр літа. Події розгортаються через кілька років після того, як світ забув про Пітера Паркера. Герой продовжує захищати Нью-Йорк, але життя в самотності дається взнаки. Одночасно з цим у місті з'являється нова загроза, а дивні зміни самого Пітера лише ускладнюють ситуацію.

Одним словом, липневий репертуар цього року вийшов справді різноманітним.

Раніше ми писали про те, який новий фільм з Бредом Піттом в головній ролі очікувати цього року. Він зіграв колишнього спецпризначенця.

Також Новини.LIVE повідомляли, коли очікується продовження фільму "Над безоднею". Вже є перший трейлер, який можна подивитися і частково зрозуміти, що очікує на глядача.