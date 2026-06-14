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Головна Кіно Вийде продовження фільму "Над безоднею": дебютний трейлер

Вийде продовження фільму "Над безоднею": дебютний трейлер

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 06:36
Коли вийде "Над безоднею-2: Мертва точка": дата прем'єри та новий трейлер
Фрагмент з трейлеру "Над безоднею 2". Скриншот відео

Кінокомпанія Lionsgate випустила дебютний ролик до трилера "Над безоднею: Мертва точка" (в оригіналі — Fall 2: Deadpoint). Це сиквел того самого малобюджетного хіта 2022 року, який змусив глядачів з іншого боку подивитися на акрофобію. Нове відео чітко дає зрозуміти, що знижувати градус напруги ніхто не збирається.

Новини.LIVE детальніше розповість про те, що готує для глядачів новий фільм.

Що відомо про другу частину фільму "Над безоднею"

Цього разу історія фокусується на Джекс, яку знову грає Гарріет Слейтер. Намагаючись оговтатися після того, як загинула її сестра Хантер, дівчина разом із подругою Лус, яку зіграла Арсема Томас, летить до Таїланду. Поїздка, яка мала стати ефективним способом відпустити минуле, перетворюється на чергове випробовування. Через обвал породи у горах дівчата опиняються заблокованими на крихітному виступі скелі. Навколо них лише порожнеча й кілометри висоти.

Судячи з усього, автори вирішили не розкривати всі карти одразу. У першому відео мінімум сюжетних спойлерів, а фокус повністю зміщений на дискомфорт, закритий простір і нову екстремальну локацію. Якщо в першій частині героїні виживали на старій та ржавій радіощоглі, то тепер концепт перенесли в дику природу, що має ще більш масштабний вигляд.

Знімати продовження довірили братам Майклу та Пітеру Спірігам. Ви точно могли чути про них завдяки стрічкам на кшталт "Патруль часу" чи однієї з частин франшизи "Пила". Вибір режисерів тут має цілком виправданий вигляд.

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Схоже, кардинально змінювати те, що й так добре працювало, творці не стали. Сиквел просто бере успішну формулу оригіналу й переносить її в інші декорації. Для тих, кому сподобався перший фільм, це хороші новини — на глядачів знову чекає те саме відчуття липкого страху, коли хочеться просто заплющити очі.

У кінотеатрах стрічка з'явиться вже на початку осені — американський реліз заплановано на 2 вересня 2026 року.

Раніше ми писали про те, який фільм з Олексадром Усиком варто побачити. Він зіграв в ньому культового боксера.

Також Новини.LIVE повідомляли, що обіцяють нам показати творці "Кузьма: Страшно веселий". Уже відома дата прем'єри.

2026 рік новий фільм "Вишка-2"
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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