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Главная Кино Выйдет продолжение фильма "Над бездной": дебютный трейлер

Выйдет продолжение фильма "Над бездной": дебютный трейлер

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 06:36
Когда выйдет "Над бездной-2: Мертвая точка": дата премьеры и новый трейлер
Фрагмент из трейлера "Над бездной 2". Скриншот видео

Кинокомпания Lionsgate выпустила дебютный ролик к триллеру "Над бездной: Мертвая точка" (в оригинале — Fall 2: Deadpoint). Это сиквел того самого малобюджетного хита 2022 года, который заставил зрителей с другой стороны посмотреть на акрофобию. Новое видео ясно дает понять, что снижать градус напряжения никто не собирается.

Новини.LIVE подробнее расскажет о том, что готовит для зрителей новый фильм.

Что известно о второй части фильма "Над бездной"

На этот раз история фокусируется на Джекс, которую снова играет Харриет Слейтер. Пытаясь оправиться после того, как погибла ее сестра Хантер, девушка вместе с подругой Лус, которую сыграла Арсема Томас, летит в Таиланд. Поездка, которая должна была стать эффективным способом отпустить прошлое, превращается в очередное испытание. Из-за обвала породы в горах девушки оказываются заблокированными на крошечном выступе скалы. Вокруг них только пустота и километры высоты.

Судя по всему, авторы решили не раскрывать все карты сразу. В первом видео минимум сюжетных спойлеров, а фокус полностью смещен на дискомфорт, закрытое пространство и новую экстремальную локацию. Если в первой части героини выживали на старой и ржавой радиомачте, то теперь концепт перенесли в дикую природу, что выглядит еще более масштабно.

Снимать продолжение доверили братьям Майклу и Питеру Спиригам. Вы точно могли слышать о них благодаря лентам вроде "Патруль времени" или одной из частей франшизы "Пила". Выбор режиссеров здесь выглядит вполне оправданным.

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Похоже, кардинально менять то, что и так хорошо работало, создатели не стали. Сиквел просто берет успешную формулу оригинала и переносит ее в другие декорации. Для тех, кому понравился первый фильм, это хорошие новости — зрителей снова ждет то самое ощущение липкого страха, когда хочется просто закрыть глаза.

В кинотеатрах лента появится уже в начале осени — американский релиз запланирован на 2 сентября 2026 года.

Ранее мы писали о том, какой фильм с Александром Усиком стоит увидеть. Он сыграл в нем культового боксера.

Также Новини.LIVE сообщали, что обещают нам показать создатели "Кузьма: Страшно веселый". Уже известна дата премьеры.

2026 год новый фильм "Вышка-2"
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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