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Головна Кіно 5 історичних новинок, які вже стали відкриттям для глядачів

5 історичних новинок, які вже стали відкриттям для глядачів

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 09:59
Нові історичні стрічки, які захопили глядачів у всьому світі: унікальна добірка
Фрагменти з фільму "Марія". Колаж: Новини.LIVE

Історичне кіно останніх років вкотре доводить, що минуле може захоплювати не менше, ніж сучасні детективи чи масштабні драми. Реальні події, відомі постаті та долі людей, які вплинули на хід історії, стають основою для сильних і емоційних сюжетів. 

Новини.LIVE розповість про цікаві новинки для вечірнього перегляду.

"Нюрнберг"

Події фільму розгортаються навколо одного з найважливіших судових процесів ХХ століття. У центрі історії — американський психіатр Дуглас Келлі та один із найвпливовіших діячів нацистського режиму Герман Герінг. Їхні розмови перетворюються на справжню психологічну дуель, яка може вплинути на перебіг суду та його підсумки.

"Марія"

Фільм присвячений останнім рокам життя легендарної оперної співачки Марії Каллас. Вона живе у Парижі, оточена людьми, які роками про неї піклуються, але поступово починає втрачати зв'язок із реальністю. Попри проблеми зі здоров'ям, Каллас не відмовляється від музики та намагається залишити після себе творчу спадщину. Це не лише біографічна історія, а й дуже особистий погляд на життя жінки, яка була світовою зіркою.

"Гамбіт королеви"

Тут мова піде про Кетрін Парр, останню дружину англійського короля Генріха VIII. Поки правитель перебуває за межами країни, вона фактично керує державою. Та після його повернення ситуація різко змінюється. Король стає дедалі підозрілішим і жорстокішим, а Кетрін доводиться боротися не лише за свої переконання, а й за власне життя.

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"Франц Кафка"

Біографічна драма показує молоді роки письменника, чиї твори згодом стануть класикою світової літератури. Франц Кафка намагається поєднати роботу, вимоги батька та своє справжнє покликання — писати. Стрічка розповідає про його внутрішні переживання, сумніви та пошуки власного голосу у світі, який далеко не завжди його розумів.

"Заповіт Енн Лі"

Картина знайомить із жінкою, яка заснувала релігійний рух, відомий як шейкери. Події переносять глядача до Англії XVIII століття, де Енн Лі створює власну громаду зі своїми правилами, традиціями та баченням майбутнього. Фільм показує, як формувалося це незвичне суспільство та чому його ідеї знайшли прихильників навіть за межами Британії.

Раніше ми писали про те, які нові фільми були зняті за мотивами книг. Режисерам вдалося створити неймовірне видовище.

Також Новини.LIVE повідомляли, які фільми в кримінальному жанрі здивують. Детективи навчилися робити акцент не тільки на злочинах.

історія новий фільм добірка фільмів
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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