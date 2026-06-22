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Главная Кино 5 исторических новинок, что стали настоящим открытием для зрителей

5 исторических новинок, что стали настоящим открытием для зрителей

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 09:59
Новые исторические фильмы, покорившие зрителей по всему миру: уникальная подборка
Фрагменты из фильма "Мария". Коллаж: Новини.LIVE

Историческое кино последних лет в очередной раз доказывает, что прошлое может увлекать не меньше, чем современные детективы или масштабные драмы. Реальные события, известные личности и судьбы людей, повлиявшие на ход истории, становятся основой для сильных и эмоциональных сюжетов.

Новини.LIVE расскажет об интересных новинках для вечернего просмотра.

"Нюрнберг"

События фильма разворачиваются вокруг одного из важнейших судебных процессов ХХ века. В центре истории — американский психиатр Дуглас Келли и один из самых влиятельных деятелей нацистского режима Герман Геринг. Их беседы превращаются в настоящую психологическую дуэль, которая может повлиять на ход суда и его итоги.

"Мария"

Фильм посвящен последним годам жизни легендарной оперной певицы Марии Каллас. Она живет в Париже, окруженная людьми, которые годами заботятся о ней, но постепенно начинает терять связь с реальностью. Несмотря на проблемы со здоровьем, Каллас не отказывается от музыки и пытается оставить после себя творческое наследие. Это не только биографическая история, но и очень личный взгляд на жизнь женщины, которая была мировой звездой.

"Гамбит королевы"

Здесь речь пойдет о Кэтрин Парр, последней жене английского короля Генриха VIII. Пока правитель находится за пределами страны, она фактически управляет государством. Но после его возвращения ситуация резко меняется. Король становится все более подозрительным и жестоким, а Кэтрин приходится бороться не только за свои убеждения, но и за собственную жизнь.

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"Франц Кафка"

Биографическая драма показывает молодость писателя, чьи произведения впоследствии станут классикой мировой литературы. Франц Кафка пытается совместить работу, требования отца и свое истинное призвание — писать. Фильм рассказывает о его внутренних переживаниях, сомнениях и поисках собственного голоса в мире, который далеко не всегда его понимал.

"Завещание Энн Ли"

Фильм знакомит зрителя с женщиной, основавшей религиозное движение, известное как шейкеры. События переносят зрителя в Англию XVIII века, где Энн Ли создает собственную общину со своими правилами, традициями и видением будущего. Фильм показывает, как формировалось это необычное общество и почему его идеи нашли сторонников даже за пределами Британии.

Ранее мы писали о том, какие новые фильмы были сняты по мотивам книг. Режиссерам удалось создать невероятное зрелище.

Также Новини.LIVE сообщали, какие фильмы в криминальном жанре удивят зрителей. Детективы научились делать акцент не только на преступлениях.

история новый фильм подборка фильмов
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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