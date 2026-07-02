Главные премьеры июля 2026 года: что посмотреть в кинотеатрах

Фрагменты из фильма "Человек-паук: Совершенно новый день". Коллаж: Новини.LIVE

Июль обещает быть богатым на кинопремьеры. В прокат выходят как долгожданные блокбастеры, так и новые части известных франшиз, которые уже успели заинтересовать зрителей. В программе месяца есть все — от семейной анимации до жутких хорроров и приключенческого фэнтези.

Новини.LIVE расскажут об интересных новинках подробнее.

"Миньоны и Монстры"

С 1 июля на больших экранах появилась новая история о неугомонных миньонах. На этот раз они решают покорить Голливуд времен немого кино. Однако путь к славе оказывается не таким простым. Из-за собственной неосторожности забавные герои выпускают на свободу опасных существ, после чего сами же берутся исправлять ситуацию.

"Ваяна"

Уже 9 июля зрители увидят приключенческий фильм о отважной девушке Ваяне. Она покидает родной остров и отправляется навстречу неизвестному, чтобы помочь своему народу. Вместе с полубогом Мауи ей предстоит преодолевать морские опасности, знакомиться с новыми племенами и проходить испытания, которые изменят ее взгляд на мир.

"Зловещие мертвецы в огне"

Любителям ужасов также будет на что посмотреть. Новая часть культовой серии стартует 9 июля. Главная героиня после потери мужа приезжает в дом его родственников, надеясь пережить сложный период жизни. Но там ее ждут новые испытания. Один за другим члены семьи попадают под влияние темных сил, а борьба за выживание становится все сложнее.

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"Одиссея"

16 июля на экраны выходит масштабная экранизация легендарной истории об Одиссее. После окончания Троянской войны герой отправляется домой, но возвращение затягивается на долгие годы. На его пути возникают разгневанные боги, удивительные существа и опасные испытания, которые проверяют силу духа и выдержку воина.

"Человек-паук: Совершенно новый день"

В конце месяца, 30 июля, состоится одна из самых ожидаемых премьер лета. События разворачиваются через несколько лет после того, как мир забыл о Питере Паркере. Герой продолжает защищать Нью-Йорк, но жизнь в одиночестве сказывается на нем. Одновременно с этим в городе появляется новая угроза, а странные изменения самого Питера только усложняют ситуацию.

Одним словом, июльский репертуар в этом году получился действительно разнообразным.

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