Что посмотреть с детьми: семейная премьера "Миньоны и монстры"

Мультфильм "Миньоны и монстры". Фото: коллаж Новини.LIVE

Студия Illumination расширяет свою анимационную вселенную новым семейным проектом "Миньоны и монстры", который появится в украинских кинотеатрах и залах IMAX 26 июня. На этот раз желтые дебоширы попадают в Голливуд 1920-х годов, где случайно вызывают чудовищ с помощью магической книги. На украинском языке новых персонажей в мультфильме озвучили Анна Кошмал, Антон Тимошенко и Роман Щербан.

Новини.LIVE расскажет больше о новинке в кинотеатрах, на которую можно сходить всей семьей.

Новый мультфильм от Universal Pictures "Миньоны и монстры"

Студия Illumination после летнего релиза 2024 года "Гадкий я 4" продолжает развивать крупнейшую анимационную франшизу в истории мирового проката. Новая семейная история получила название "Миньоны и монстры". События ленты разворачиваются в 1920-х годах, задолго до встречи маленьких желтых героев с будущим хозяином Игры. Трое миньонов решают покорить Голливуд и начать карьеру кинематографистов.

На своем пути они успевают оставить отпечатки на голливудской аллее славы, стать настоящими звездами и все потерять. Во время приключений дебоширы находят магическую книгу заклятий, по которой случайно выпускают на волю монстров. Но чтобы спасти планету от собственного хаоса, им приходится объединиться.

Украинский релиз мультфильма намечен на 26 июня в формате стандартных кинотеатров и IMAX. В Соединенных Штатах Америки премьера фильма состоится 1 июля 2026 года. Любопытно, что первоначальной датой американского релиза рассматривалось 30 июня 2027 года. График сместили на более ранний срок из-за задержки выхода мультфильма "Шрек 5", который должен был выйти в эти даты.

Читайте также:

К созданию украинского дубляжа присоединились звездные голоса. Актриса Анна Кошмал озвучила Дебби — целеустремленную, милую и бескомпромиссную героиню, которая ведет борьбу за женскую эмансипацию и равные права.

"Дебби — классная, она мне очень понравилась. Она очень похожа на меня, это правда. И я обожаю серию анимационных фильмов о миньонах. Мы со старшим сыном просматривали их просто миллион раз. И, честно говоря, в последний раз смотрели один из мультфильмов буквально вчера. Поэтому это очень особенный для меня и мой рассказ.

Стендап-комик Антон Тимошенко подарил голос Филипсу. Это огромный монстр, который постоянно хочет есть и которого оживили сами миньоны.

"Я не смотрел ни одного фильма о миньонах раньше, но теперь пересмотрю их все, потому что мне очень интересно, откуда взялись эти персонажи, как началась эта история и как в нее попал я", — признался комик.

Еще один стендап-комик, Роман Щербан, озвучил Говарда. Внешне это угрожающее чудовище со щупальцами, однако на самом деле он забавный, яркий и немного глуповатый.

"Я действительно очень люблю миньонов, потому что они каждый раз доказывают мне, что можно говорить на непонятном языке и быть известным на весь мир", — поделился актер.

Ранее Новини.LIVE писали также о мультфильмах от Disney, которые вообще не имеют срока годности. Они все равно сильно цепляют и в 5 лет, и в 30, из-за чего мы охотно пересматриваем их сначала в детстве, а потом уже со своими детьми. Чтобы помочь вам выбрать идеальный вариант для семейного вечера, Новости. Live собрало несколько ярких примеров легендарной анимации Disney, которую стоит посмотреть каждому.

Если же вам хочется порции качественного юмора, то отличным выбором станет проверенная временем кинокомедия. Читайте нашу подборку о настоящих шедеврах этого жанра , которые тоже не стареют и поднимут настроение каждому.