Первый трейлер "Шрека 5" раскрыл новых персонажей и детали сюжета

Поклонники дождались: появились первые кадры из нового "Шрека"
После долгой паузы Шрек возвращается на большие экраны. Студия Universal представила первый трейлер пятой части культового мультфильма, премьера которого запланирована на 30 июня 2027 года.
Новини.LIVE расскажет о том, что подготовили создатели для поклонников Шрека.
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В новом ролике зрители снова увидят знакомую компанию — Шрека, Фиону и Осла. В оригинальной версии персонажей озвучивают те же актеры, которых фанаты помнят еще по первым фильмам: Майк Майерс, Кэмерон Диаз и Эдди Мерфи.
Трейлер начинается с краткого напоминания о событиях первой части, но очень быстро переходит к новой истории. Осел буквально перебивает рассказ и дает понять, что старые правила больше не работают. Наряду с этим заметно изменился и визуальный стиль мультфильма — анимация стала более современной, хотя персонажи остались узнаваемыми.
На этот раз друзей ждет очередное путешествие по сказочному миру. На их пути встречаются причудливые существа, представители местной полиции и даже подозрительный снеговик, напоминающий героя из популярных зимних мультфильмов. Не обошлось и без старых знакомых. В трейлере снова появляется Пряничный человечек, который попадает в одну из самых забавных сцен ролика.
В конце видео Шрек, Фиона, их дети и Осел оказываются за решеткой. Как всегда, главным источником проблем становится болтливый Осел, который начинает петь прямо в камере, чем явно выводит Шрека из равновесия.
В новой части также появятся персонажи, которых раньше не было во франшизе. К актерскому составу присоединилась Зендея, а также Марчелло Эрнандес и Скайлер Джизондо. Они озвучат детей Шрека и Фионы.
Для серии это станет настоящим возвращением после многолетнего перерыва. Последний полноценный мультфильм о зеленом огре вышел еще в 2010 году. С тех пор поклонники видели только истории о Коте в сапогах, которые расширяли знакомую сказочную вселенную.
Судя по первым кадрам, создатели решили сохранить фирменный юмор франшизы, но в то же время добавить новых героев, свежие шутки и современный взгляд на любимую историю.
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