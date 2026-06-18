Первый трейлер "Шрека 5" раскрыл новых персонажей и детали сюжета

Фрагмент из новой части "Шрека". Коллаж: Новини.LIVE

После долгой паузы Шрек возвращается на большие экраны. Студия Universal представила первый трейлер пятой части культового мультфильма, премьера которого запланирована на 30 июня 2027 года.

Новини.LIVE расскажет о том, что подготовили создатели для поклонников Шрека.

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В новом ролике зрители снова увидят знакомую компанию — Шрека, Фиону и Осла. В оригинальной версии персонажей озвучивают те же актеры, которых фанаты помнят еще по первым фильмам: Майк Майерс, Кэмерон Диаз и Эдди Мерфи.

Трейлер начинается с краткого напоминания о событиях первой части, но очень быстро переходит к новой истории. Осел буквально перебивает рассказ и дает понять, что старые правила больше не работают. Наряду с этим заметно изменился и визуальный стиль мультфильма — анимация стала более современной, хотя персонажи остались узнаваемыми.

На этот раз друзей ждет очередное путешествие по сказочному миру. На их пути встречаются причудливые существа, представители местной полиции и даже подозрительный снеговик, напоминающий героя из популярных зимних мультфильмов. Не обошлось и без старых знакомых. В трейлере снова появляется Пряничный человечек, который попадает в одну из самых забавных сцен ролика.

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В конце видео Шрек, Фиона, их дети и Осел оказываются за решеткой. Как всегда, главным источником проблем становится болтливый Осел, который начинает петь прямо в камере, чем явно выводит Шрека из равновесия.

В новой части также появятся персонажи, которых раньше не было во франшизе. К актерскому составу присоединилась Зендея, а также Марчелло Эрнандес и Скайлер Джизондо. Они озвучат детей Шрека и Фионы.

Для серии это станет настоящим возвращением после многолетнего перерыва. Последний полноценный мультфильм о зеленом огре вышел еще в 2010 году. С тех пор поклонники видели только истории о Коте в сапогах, которые расширяли знакомую сказочную вселенную.

Судя по первым кадрам, создатели решили сохранить фирменный юмор франшизы, но в то же время добавить новых героев, свежие шутки и современный взгляд на любимую историю.

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