Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Поклонники дождались: появились первые кадры из нового "Шрека"

Поклонники дождались: появились первые кадры из нового "Шрека"

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 09:17
Первый трейлер "Шрека 5" раскрыл новых персонажей и детали сюжета
Фрагмент из новой части "Шрека". Коллаж: Новини.LIVE

После долгой паузы Шрек возвращается на большие экраны. Студия Universal представила первый трейлер пятой части культового мультфильма, премьера которого запланирована на 30 июня 2027 года.

Новини.LIVE расскажет о том, что подготовили создатели для поклонников Шрека.

Почему стоит ждать "Шрека 5"

В новом ролике зрители снова увидят знакомую компанию — Шрека, Фиону и Осла. В оригинальной версии персонажей озвучивают те же актеры, которых фанаты помнят еще по первым фильмам: Майк Майерс, Кэмерон Диаз и Эдди Мерфи.

Трейлер начинается с краткого напоминания о событиях первой части, но очень быстро переходит к новой истории. Осел буквально перебивает рассказ и дает понять, что старые правила больше не работают. Наряду с этим заметно изменился и визуальный стиль мультфильма — анимация стала более современной, хотя персонажи остались узнаваемыми.

На этот раз друзей ждет очередное путешествие по сказочному миру. На их пути встречаются причудливые существа, представители местной полиции и даже подозрительный снеговик, напоминающий героя из популярных зимних мультфильмов. Не обошлось и без старых знакомых. В трейлере снова появляется Пряничный человечек, который попадает в одну из самых забавных сцен ролика.

Читайте также:

В конце видео Шрек, Фиона, их дети и Осел оказываются за решеткой. Как всегда, главным источником проблем становится болтливый Осел, который начинает петь прямо в камере, чем явно выводит Шрека из равновесия.

В новой части также появятся персонажи, которых раньше не было во франшизе. К актерскому составу присоединилась Зендея, а также Марчелло Эрнандес и Скайлер Джизондо. Они озвучат детей Шрека и Фионы.

Для серии это станет настоящим возвращением после многолетнего перерыва. Последний полноценный мультфильм о зеленом огре вышел еще в 2010 году. С тех пор поклонники видели только истории о Коте в сапогах, которые расширяли знакомую сказочную вселенную.

Судя по первым кадрам, создатели решили сохранить фирменный юмор франшизы, но в то же время добавить новых героев, свежие шутки и современный взгляд на любимую историю.

Какие еще мультфильмы стоит ждать

Ранее мы писали о том, когда выйдет продолжение "Ледникового периода". Культовая анимационная франшиза вернется с шестой частью.

Также Новини.LIVE сообщали, что сериал "Рик и Морти" получит полнометражную версию. Есть шанс увидеть героев в новых обстоятельствах на большом экране.

мультфильмы трейлер Шрек
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации