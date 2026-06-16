4 лучших мультфильма нашего детства: подборка анимационных фильмов 2006–2010 годов

Фрагмент из мультфильма "Сезон охоты". Кадр из видео

Вторая половина 2000-х подарила немало мультфильмов, которые быстро стали настоящей классикой. Их с удовольствием смотрели дети, а взрослые нередко находили в этих историях шутки и смыслы, которых не замечали в детстве. Даже спустя много лет эти анимационные фильмы не утратили своего шарма.

Новини.LIVE расскажет подробнее об этих культовых мультфильмах.

"Лесная братия" (2006)

Однажды звери, которые спокойно жили в своем лесу, обнаруживают, что рядом вырос целый человеческий городок. Для них это неприятное открытие. Ситуация становится еще интереснее после появления хитрого енота Эр Джея, который убеждает новых знакомых не бояться людей, а воспользоваться всеми благами цивилизации.

Так начинается череда веселых приключений, во время которых животные открывают для себя совершенно незнакомый мир. Мультфильм понравился зрителям благодаря остроумному юмору и харизматичным героям.

"Сезон охоты" (2006)

Медведь Буг привык к комфортной жизни рядом с людьми. У него есть дом, еда и заботливая хозяйка. Но однажды он знакомится с болтливым оленем Эллиотом, который убеждает его отправиться в лес.

Читайте также:

С этого момента привычный мир Буга меняется. Впереди друзей ждут забавные приключения, встречи с дикими обитателями леса и настоящая борьба за выживание во время охотничьего сезона.

"Панда Кунг-Фу" (2008)

По работает в семейной лапшичной и обожает кунг-фу. Правда, его внешность совсем не похожа на образ великого воина. Он неуклюж, любит поесть и постоянно попадает в неловкие ситуации.

Все меняется после неожиданного решения мудрого мастера, который выбирает именно По будущим Воином Дракона. Никто не верит, что обычная панда способна справиться с такой миссией. Но главному герою придется доказать, что настоящая сила часто скрыта там, где ее никто не ищет. Мультфильм быстро стал хитом благодаря ярким персонажам, зрелищным боям и хорошему юмору.

"Я — ничтожество" (2010)

Грю считает себя величайшим злодеем в мире и мечтает совершить преступление, о котором будут говорить все. Его новая цель кажется совершенно безумной — похитить Луну.

Для реализации плана он берет под опеку трех девочек из детского дома, даже не подозревая, насколько это изменит его жизнь. Постепенно суровый и эгоистичный герой начинает открывать для себя вещи, о которых раньше даже не задумывался. Именно сочетание смешных моментов, доброты и забавных миньонов сделало этот мультфильм одним из самых успешных анимационных проектов своего времени.

Прошло уже более пятнадцати лет, но эти мультфильмы до сих пор очень популярны. Их можно смотреть всей семьей, находя что-то интересное для себя независимо от возраста.

Ранее мы писали о том, какие украинские мультфильмы стоит сохранить для просмотра вечером с семьей. В нашей подборке не только новинки, но и истории, ставшие классикой.

Также Новини.LIVE сообщали, какие мультфильмы обязательно нужно показать своему ребенку. Это весьма поучительные истории.