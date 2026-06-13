Культовый мультфильм возвращается через 10 лет: дата выхода "Ледниковый период 6"

Фрагмент из мультфильма "Ледниковый период 6". Скриншот

Культовая анимационная франшиза "Ледниковый период" возвращается на большие экраны с шестой частью. Компании Walt Disney Studios и 20th Century Animation официально анонсировали продолжение, которое получило название "Ледниковый период: Точка кипения" (Ice Age: Boiling Point). Первый тизер-трейлер будущего мультфильма уже появился на YouTube.

Новини.LIVE со ссылкой на издание Collider готовы назвать дату премьеры мультфильма.

Изначально релиз планировали на конец 2026 года, однако впоследствии Disney перенесла премьеру в кинотеатрах на 5 февраля 2027 года.

Что известно о продолжении "Ледникового периода"

На этот раз Мэнни, Сида, Диего, Элли и их друзей ждет глобальное потепление. Из-за резкого изменения климата герои вынуждены покинуть свой дом и отправиться в опасное путешествие в подземный Затерянный мир.

На выставке CinemaCon создатели ленты уже раскрыли первые детали сюжета. Мультфильм начнется со сцены, где легендарный саблезубый белок Скрет вместе с Малышом Скретом пытаются спастись от внезапного извержения вулкана.

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Кто создает мультфильм

Режиссерское кресло проекта занял Джон С. Донкин. Продюсированием занимаются Лори Форте и Патрик Уорлок. Это первая полнометражная часть франшизы для кинотеатров, которую создают без участия Blue Sky Studios — Disney закрыла эту студию в 2021 году. Теперь производство полностью перешло к 20th Century Animation.

Предыдущая часть: "Ледниковый период: Курс на столкновение" вышла в 2016 году.

Кассовые сборы: По информации TheWrap, предыдущие пять фильмов собрали в мировом прокате более 6 миллиардов долларов, что закрепило за франшизой статус одной из самых успешных в истории кино.

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