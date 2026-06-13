Культовий мультфільм повертається через 10 років: дата виходу "Льодовиковий період 6"

Фрагмент з мультфільму "Льодовиковий період 6". Скриншот

Культова анімаційна франшиза "Льодовиковий період" повертається на великі екрани з шостою частиною. Компанії Walt Disney Studios та 20th Century Animation офіційно анонсували продовження, яке отримало назву "Льодовиковий період: Точка кипіння" (Ice Age: Boiling Point). Перший тизер-трейлер майбутнього мультфільму вже з'явився на YouTube.

Новини.LIVE з посиланням на видання Collider готові назвати дату премʼєри мультфільму.

Спочатку реліз планували на кінець 2026 року, проте згодом Disney перенесла прем'єру в кінотеатрах на 5 лютого 2027 року.

Що відомо про продовження "Льодовикового періоду"

Цього разу на Менні, Сіда, Дієго, Еллі та їхніх друзів чекає глобальне потепління. Через різку зміну клімату герої змушені залишити свій дім і вирушити у небезпечну мандрівку до підземного Загубленого світу.

На виставці CinemaCon творці стрічки вже розкрили перші деталі сюжету. Мультфільм розпочнеться зі сцени, де легендарний шаблезубий білок Скрет разом із Малюком Скретом намагаються врятуватися від раптового виверження вулкана.

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Хто створює мультфільм

Режисерське крісло проєкту посів Джон С. Донкін. Продюсуванням займаються Лорі Форте та Патрік Ворлок. Це перша повнометражна частина франшизи для кінотеатрів, яку створюють без участі Blue Sky Studios — Disney закрила цю студію у 2021 році. Тепер виробництво повністю перейшло до 20th Century Animation.

Попередня частина: "Льодовиковий період: Курс на зіткнення" вийшла у 2016 році.

Касові збори: За інформацією TheWrap, попередні п'ять фільмів зібрали у світовому прокаті понад 6 мільярдів доларів, що закріпило за франшизою статус однієї з найуспішніших в історії кіно.

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