4 найкращі мультфільми від Disney для всієї родини

Фрагмент з мультфільму "Ліло і Стіч". Кадр з відео

Світ Disney — це щось набагато більше, ніж просто красива картинка на екрані. Це ще й маса спогадів, емоцій та затишних вечорів, які ми проводили в дитинстві, а зараз часто повторюємо вже зі своїми дітьми. Найкрутіше, що ці мультфільми не мають терміну придатності — вони однаково чіпляють і в 5 років, і в 30, щоразу відкриваючись по-новому.

Новини.LIVE розповість про декілька яскравих прикладів того, які мультфільми від Disney варто подивитися кожному.

Культові мультфільми від Disney

Взяти хоча б "Русалоньку", яка вийшла ще наприкінці 80-х. Історія Аріель — це класика про велику мрію, перше кохання та підліткову бунтарськість. Вона так сильно хотіла змінити своє життя, що пішла на шалений ризик. Мультфільм неймовірно красивий і романтичний, але водночас він ненав'язливо нагадує про те, зл за кожне поспішне рішення доведеться платити свою ціну.

На початку 2000-х підхід трохи змінився, і ми отримали шедевральну історію "Ліло і Стіч". Тут на перший план виходить уже не романтика, а дещо глибше. Дружба дивакуватої дівчинки та зубастого прибульця, який спочатку вміє тільки руйнувати, переростає у щось дуже зворушливе. Саме завдяки їм ми дізналися про філософію "охана" — коли твої люди ніколи тебе не кинуть і не змусять почуватися зайвим. Це просте і водночас сильне прийняття іншого, яким би дивним він не здавався.

Потім, у 2013 році, Disney буквально підірвав світ своїм "Крижаним серцем". Це був свіжий ковток повітря, бо замість звичної лінії "принц рятує принцесу" нам показали потужну сестринську любов. Ельза та Анна проходять через купу випробувань, де головне — навчитися приймати свої страхи, контролювати емоції та не ховатися від світу. Мультик став шалено популярним саме через свою емоційну чесність.

Читайте також:

А зовсім нещодавно, у 2024 році, кінотеатри штурмував приквел "Муфаса: Король Лев". Це вже зовсім інший рівень сюжету. Нам показали, з чого починався шлях майбутнього правителя савани і через які труднощі та втрати йому довелося пройти ще до того, як стати легендою. Історія вийшла досить глибокою, серйозною та змусила по-новому поглянути на знайомий з дитинства всесвіт.

Такі різні роки, абсолютно несхожі персонажі, але кожна з цих стрічок залишає після себе те саме фірмове відчуття тепла та віри в те, що добро зрештою переможе.

Раніше ми писали про те, які мультфільми стали найкасовішими за останні роки. В їх числі "Звірополіс 2" від Disney, що зібрав більше 1 мільярда доларів усього за 17 днів.

Також ми повідомляли, що цікавого покажуть фанатам у продовженні мультфільму "Сонік". Вже активно йдуть зйомки.