Главная Кино Проверенные временем: 4 лучших мультфильма от Disney

Проверенные временем: 4 лучших мультфильма от Disney

Дата публикации 29 мая 2026 20:59
4 лучших мультфильма от Disney для всей семьи
Фрагмент из мультфильма "Лило и Стич". Кадр из видео

Мир Disney — это нечто гораздо большее, чем просто красивая картинка на экране. Это еще и масса воспоминаний, эмоций и уютных вечеров, которые мы проводили в детстве, а сейчас часто повторяем уже со своими детьми. Самое крутое, что эти мультфильмы не имеют срока годности — они одинаково цепляют и в 5 лет, и в 30, каждый раз открываясь по-новому.

Новини.LIVE расскажет о нескольких ярких примерах того, какие мультфильмы от Disney стоит посмотреть каждому.

Культовые мультфильмы от Disney

Взять хотя бы "Русалочку", которая вышла еще в конце 80-х. История Ариэль — это классика о большой мечте, первой любви и подростковой бунтарскости. Она так сильно хотела изменить свою жизнь, что пошла на безумный риск. Мультфильм невероятно красивый и романтичный, но в то же время он ненавязчиво напоминает о том, что за каждое поспешное решение придется платить свою цену.

В начале 2000-х подход немного изменился, и мы получили шедевральную историю "Лило и Стич". Здесь на первый план выходит уже не романтика, а нечто более глубокое. Дружба чудаковатой девочки и зубастого пришельца, который сначала умеет только разрушать, перерастает в нечто очень трогательное. Именно благодаря им мы узнали о философии "охана" — когда твои люди никогда тебя не бросят и не заставят чувствовать себя лишним. Это простое и одновременно сильное принятие другого, каким бы странным он ни казался.

Затем, в 2013 году, Disney буквально взорвал мир своим "Ледяным сердцем". Это был свежий глоток воздуха, потому что вместо привычной линии "принц спасает принцессу" нам показали мощную сестринскую любовь. Эльза и Анна проходят через кучу испытаний, где главное — научиться принимать свои страхи, контролировать эмоции и не прятаться от мира. Мультик стал безумно популярным именно из-за своей эмоциональной честности.

А совсем недавно, в 2024 году, кинотеатры штурмовал приквел "Муфаса: Король Лев". Это уже совсем другой уровень сюжета. Нам показали, с чего начинался путь будущего правителя саванны и через какие трудности и потери ему пришлось пройти еще до того, как стать легендой. История получилась достаточно глубокой, серьезной и заставила по-новому взглянуть на знакомую с детства вселенную.

Такие разные годы, совершенно непохожие персонажи, но каждая из этих лент оставляет после себя то самое фирменное ощущение тепла и веры в то, что добро в конце концов победит.

Ранее мы писали о том, какие мультфильмы стали самыми кассовыми за последние годы. В их числе "Зверополис 2" от Disney, собравший более 1 миллиарда долларов всего за 17 дней.

Также мы сообщали, что интересного покажут фанатам в продолжении мультфильма "Соник". Уже активно идут съемки.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
