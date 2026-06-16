4 найкращі мультфільми нашого дитинства: добірка анімації 2006–2010 років

Фрагмент з мультфільму "Сезон полювання". Кадр з відео

Друга половина 2000-х подарувала чимало мультфільмів, які швидко стали справжньою класикою. Їх із задоволенням дивилися діти, а дорослі нерідко знаходили в цих історіях жарти та сенси, яких не помічали в дитинстві. Навіть через багато років ці анімаційні стрічки не втратили свого шарму.

Новини.LIVE розповість детальніше про ці культові мультфільми.

"Лісова братія" (2006)

Одного дня звірі, які спокійно жили у своєму лісі, виявляють, що поруч виросло ціле людське містечко. Для них це неприємне відкриття. Ситуація стає ще цікавішою після появи хитрого єнота Ер Джея, який переконує нових знайомих не боятися людей, а скористатися всіма благами цивілізації.

Так починається низка веселих пригод, під час яких тварини відкривають для себе зовсім незнайомий світ. Мультфільм сподобався глядачам завдяки дотепному гумору та харизматичним героям.

"Сезон полювання" (2006)

Ведмідь Буг звик до комфортного життя поруч із людьми. У нього є дім, їжа та турботлива господиня. Та одного разу він знайомиться з балакучим оленем Елліотом, який переконує його вирушити до лісу.

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З цього моменту звичний світ Буга змінюється. Попереду на друзів чекають кумедні пригоди, зустрічі з дикими мешканцями лісу та справжня боротьба за виживання під час мисливського сезону.

"Панда Кунг-Фу" (2008)

По працює в сімейній локшинній та обожнює кунг-фу. Щоправда, його зовнішність зовсім не схожа на образ великого воїна. Він незграбний, любить поїсти та постійно потрапляє в незручні ситуації.

Усе змінюється після несподіваного рішення мудрого майстра, який обирає саме По майбутнім Воїном Дракона. Ніхто не вірить, що звичайна панда здатна впоратися з такою місією. Але головному герою доведеться довести, що справжня сила часто прихована там, де її ніхто не шукає. Мультфільм швидко став хітом завдяки яскравим персонажам, видовищним боям і хорошому гумору.

"Нікчемний я" (2010)

Грю вважає себе найвидатнішим лиходієм у світі та мріє здійснити злочин, про який говоритимуть усі. Його нова мета здається абсолютно божевільною — викрасти Місяць.

Для реалізації плану він бере під опіку трьох дівчаток із дитячого будинку, навіть не підозрюючи, наскільки це змінить його життя. Поступово суворий і егоїстичний герой починає відкривати для себе речі, про які раніше навіть не замислювався. Саме поєднання смішних моментів, доброти та кумедних міньйонів зробило цей мультфільм одним із найуспішніших анімаційних проєктів свого часу.

Минуло вже понад п'ятнадцять років, але ці мультфільми й досі чудово популярні. Їх можна переглядати всією родиною, знаходячи щось цікаве для себе незалежно від віку.

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