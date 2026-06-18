Перший трейлер "Шрека 5" розкрив нових персонажів і деталі сюжету

Фрагмент з нової частини "Шрека". Колаж: Новини.LIVE

Після довгої паузи Шрек повертається на великі екрани. Студія Universal показала перший трейлер п'ятої частини культового мультфільму, прем'єра якого запланована на 30 червня 2027 року.

Новини.LIVE розповість про те, що підготували творці для фанатів Шреку.

Чому варто чекати "Шрек 5"

У новому ролику глядачі знову бачать знайому компанію — Шрека, Фіону та Віслюка. В оригінальній версії персонажів озвучують ті самі актори, яких фанати пам'ятають ще з перших фільмів: Майк Маєрс, Камерон Діаз та Едді Мерфі.

Трейлер починається з короткого нагадування про події першої частини, але дуже швидко переходить до нової історії. Віслюк буквально перебиває розповідь і дає зрозуміти, що старі правила більше не працюють. Разом із цим помітно змінився і візуальний стиль мультфільму — анімація стала сучаснішою, хоча персонажі залишилися впізнаваними.

Цього разу друзів чекає чергова мандрівка казковим світом. На їхньому шляху трапляються дивакуваті істоти, представники місцевої поліції та навіть підозрілий сніговик, який нагадує героя з популярних зимових мультфільмів. Не обійшлося і без старих знайомих. У трейлері знову з'являється Пряничний чоловічок, який потрапляє в одну з найкумедніших сцен ролика.

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Наприкінці відео Шрек, Фіона, їхні діти та Віслюк опиняються за ґратами. Як завжди, головним джерелом проблем стає балакучий Віслюк, який починає співати просто у камері, чим явно виводить Шрека з рівноваги.

У новій частині також з'являться персонажі, яких раніше не було у франшизі. До акторського складу приєдналася Зендея, а також Марчелло Ернандес і Скайлер Джізондо. Вони подарують голоси дітям Шрека та Фіони.

Для серії це стане справжнім поверненням після багаторічної перерви. Останній повноцінний мультфільм про зеленого огра вийшов ще у 2010 році. Відтоді шанувальники бачили лише історії про Кота у чоботях, які розширювали знайомий казковий всесвіт.

Судячи з перших кадрів, творці вирішили зберегти фірмовий гумор франшизи, але водночас додати нових героїв, свіжі жарти та сучасний погляд на улюблену історію.

Які ще мультфільми варто чекати

Раніше ми писали про те, коли вийде продовження "Льодовикового періоду". Культова анімаційна франшиза повернеться з шостою частиною.

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