Що подивитися з дітьми: сімейна прем'єра "Посіпаки і монстряки"

Мультфільм "Посіпаки і монстряки". Фото: колаж Новини.LIVE

Студія Illumination розширює свій анімаційний всесвіт новим сімейним проєктом "Посіпаки і монстряки", який з'явиться в українських кінотеатрах та залах IMAX 26 червня. Цього разу жовті бешкетники потрапляють у Голлівуд 1920-х років, де випадково викликають чудовиськ за допомогою магічної книги. Українською мовою нових персонажів у мультфільмі озвучили Анна Кошмал, Антон Тимошенко та Роман Щербан.

Новини.LIVE розповість більше про новинку в кінотеатрах, на яку можна сходити усією сім'єю.

Новий мультфільм від Universal Pictures "Посіпаки і монстряки"

Студія Illumination після літнього релізу 2024 року "Нікчемний я 4" продовжує розвивати найбільшу анімаційну франшизу в історії світового прокату. Нова сімейна історія отримала назву "Посіпаки і монстряки". Події стрічки розгортаються у 1920-х роках, задовго до зустрічі маленьких жовтих героїв із їхнім майбутнім господарем Ґру. Троє посіпак вирішують підкорити Голлівуд та розпочати кар'єру кінематографістів.

На своєму шляху вони встигають залишити відбитки на Голлівудській алеї слави, стати справжніми зірками і все втратити. Під час пригод бешкетники знаходять магічну книгу заклять, через яку випадково випускають на волю монстрів. Та щоб врятувати планету від власноруч створеного хаосу, їм доводиться об'єднатися.

Український реліз мультфільму запланований на 26 червня у форматі стандартних кінотеатрів та IMAX. У Сполучених Штатах Америки прем'єра стрічки відбудеться 1 липня 2026 року. Цікаво, що початковою датою американського релізу розглядалося 30 червня 2027 року. Графік змістили на раніший термін через затримку виходу мультфільму "Шрек 5", який мав вийти у ці дати.

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"Деббі — класна, вона мені дуже сподобалася. Вона дуже схожа на мене, це правда. І я обожнюю серію анімаційних фільмів про Посіпак. Ми зі старшим сином переглядали їх просто мільйон разів. І, чесно кажучи, востаннє дивилися один із мультфільмів буквально вчора. Тому це дуже особливий для мене та моєї сім’ї мультфільм", — розповіла акторка.

Стендап-комік Антон Тимошенко подарував голос Філіпсу. Це величезний монстр, який постійно хоче їсти і якого оживили самі посіпаки.

"Я не дивився жодного фільму про Посіпак раніше, але тепер передивлюся їх усі, бо мені дуже цікаво, звідки взялися ці персонажі, як почалася ця історія і як у неї потрапив я", — зізнався комік.

Ще один стендап-комік, Роман Щербан, здублював Говарда. Ззовні це загрозливе чудовисько зі щупальцями, проте насправді він є кумедним, яскравим і трішки дурнуватим.

"Я насправді дуже люблю Посіпак, бо вони щоразу доводять мені, що можна говорити незрозумілою мовою і бути відомим на весь світ", — поділився актор.

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