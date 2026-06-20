2 кращі комедії на думку глядачів: історії, що не набридають

Фрагмент з фільму "Похмілля у Вегасі". Кадр з відео

Хороша комедія не старіє, якщо в ній є харизматичні герої, влучні жарти та сцени, які давно стали класикою. Саме такими стрічками залишаються "У джазі тільки дівчата" та "Похмілля у Вегасі".

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

"У джазі тільки дівчата" (1959)

Ця комедія давно отримала статус легендарної, і не дарма. У центрі сюжету двоє друзів-музикантів Джо та Джеррі, які випадково стають свідками розбірок між гангстерами. Щоб урятуватися від переслідування, їм доводиться вигадати доволі нестандартний план.

Чоловіки перевдягаються у жінок і приєднуються до жіночого музичного колективу, який вирушає на гастролі до Флориди. Так Джо стає Жозефіною, а Джеррі — Дафною. З цього моменту їхнє життя перетворюється на суцільну низку кумедних ситуацій.

Окремої уваги заслуговує Мерилін Монро, яка зіграла співачку на прізвисько Цукерочка. Її поява додає фільму особливого шарму, а романтична лінія лише підсилює загальний настрій картини. Навіть через десятиліття цей фільм залишається одним із найкращих прикладів комедійного кіно.

Читайте також:

"Похмілля у Вегасі" (2009)

Якщо хочеться чогось більш сучасного та безумовно божевільного, варто згадати "Похмілля у Вегасі". Стрічка буквально з перших хвилин занурює глядача у хаос, який виник після надто гучної парубочої вечірки.

Кілька друзів вирушають до Лас-Вегаса, щоб як слід відсвяткувати майбутнє весілля товариша. Проте наступного ранку вони прокидаються майже без спогадів про минулу ніч. У номері панує справжній безлад: у ванній оселився тигр, у кімнаті з'явилася чужа дитина, а один із друзів раптом залишився без зуба.

Найбільша проблема в тому, що наречений безслідно зник. Героям доводиться крок за кроком відновлювати події попередньої ночі та з'ясовувати, що ж насправді сталося. Чим ближче вони до розгадки, тим більше дивних і смішних подробиць спливають назовні. Саме непередбачуваність і шалений темп зробили цей фільм справжнім хітом. Навіть ті, хто бачив його не один раз, продовжують сміятися над знайомими сценами та пригодами головних героїв.

Обидві картини належать до числа комедій, які не втрачають своєї привабливості з роками. Вони різні за стилем і настроєм, але мають одну спільну рису — їх хочеться переглядати знову і знову.

Раніше ми писали про те, які хороші комедії можна подивитися на Netflix. Для фанатів цієї платформи ми зробили окрему добірку.

Також Новини.LIVE повідомляли, які дівочі комедії 2000-х будуть актуальні своїми історіями і зараз.