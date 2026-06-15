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Головна Кіно Ідеальні ліки від поганого настрою: 5 нових комедій

Ідеальні ліки від поганого настрою: 5 нових комедій

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 14:08
4 хороші комедії, які допоможуть забути про стрес і проблеми
Фрагмент з фільму "Рікі Станікі". Кадр з відео

Іноді ввечері хочеться просто видихнути, увімкнути щось легке й від душі посміятися. Якщо вам теж останнім часом не вистачає простих, чистих емоцій, то ось кілька свіжих фільмів, які допоможуть розрядити обстановку та піднімуть настрій.

Новини.LIVE розповість про хороші нові комедії.

"Без образ"

Дженніфер Лоуренс тут відривається на повну. Це кіно про дорослішання та абсолютно безглузді ситуації, в які ми самі себе заганяємо. Головна героїня опиняється у скрутному фінансовому становищі, з чого і її житті і починається все найцікавіше.

"Рікі Станікі"

Якщо ви любите комедії в стилі "Похмілля у Вегасі", то цей фільм вам теж сподобається. Три друга колись вигадали уявного товариша, на якого роками звалювали всі свої косяки. І от настає момент, коли цього "Рікі" доводиться матеріалізувати в реальному житті. 

"Залишені" 

Дуже тонка, меланхолійна та світла комедія про трьох абсолютно різних людей, які застрягли разом на різдвяні канікули. На вулиці 1970 рік. Після перегляду залишається таке приємне, тепле відчуття спокою.

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"Леді-вікторина"

Максимально комфортне кіно без романтичних істерик, криків та туалетних жартів. Проста історія про сестер, які намагаються вирішити свої фінансові проблеми через телешоу. Фільм про те, що життя буває дивним, але в цьому і є його принада.

Раніше ми писали про те, чим особливий новий серіал "Чотири пори року" від Netflix. Він вийшов рік тому, але продовжує збирати позитивні відгуки.

Також Новини.LIVE повідомляли про інші комедії на Netflix, що варто зберегти на вечір. Розповімо про три кращі стрічки.

новий фільм добірка фільмів кращі комедії
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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