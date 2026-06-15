4 отличные комедии, которые помогут забыть о стрессе и проблемах

Фрагмент из фильма «Рики Станики». Кадр из видео

Иногда вечером хочется просто расслабиться, включить что-нибудь легкое и от души посмеяться. Если вам тоже в последнее время не хватает простых, искренних эмоций, то вот несколько свежих фильмов, которые помогут разрядить обстановку и поднимут настроение.

Новини.LIVE расскажет о хороших новых комедиях.

"Без обид"

Дженнифер Лоуренс здесь отрывается по полной. Это кино о взрослении и совершенно нелепых ситуациях, в которые мы сами себя загоняем. Главная героиня оказывается в затруднительном финансовом положении, с чего и в ее жизни начинается все самое интересное.

"Рики Станики"

Если вы любите комедии в стиле "Мальчишника в Вегасе", то этот фильм вам тоже понравится. Трое друзей когда-то придумали воображаемого товарища, на которого годами сваливали все свои промахи. И вот наступает момент, когда этого "Рики" приходится материализовать в реальной жизни.

"Оставленные"

Очень тонкая, меланхоличная и светлая комедия о трех совершенно разных людях, которые застряли вместе на рождественские каникулы. На улице 1970 год. После просмотра остается такое приятное, теплое ощущение спокойствия.

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"Леди-викторина"

Максимально комфортное кино без романтических истерик, криков и туалетных шуток. Простая история о сестрах, которые пытаются решить свои финансовые проблемы с помощью телешоу. Фильм о том, что жизнь бывает странной, но в этом и заключается ее прелесть.

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