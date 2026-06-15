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Главная Кино Идеальное лекарство от плохого настроения: 5 новых комедий

Идеальное лекарство от плохого настроения: 5 новых комедий

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 14:08
4 отличные комедии, которые помогут забыть о стрессе и проблемах
Фрагмент из фильма «Рики Станики». Кадр из видео

Иногда вечером хочется просто расслабиться, включить что-нибудь легкое и от души посмеяться. Если вам тоже в последнее время не хватает простых, искренних эмоций, то вот несколько свежих фильмов, которые помогут разрядить обстановку и поднимут настроение.

Новини.LIVE расскажет о хороших новых комедиях.

"Без обид"

Дженнифер Лоуренс здесь отрывается по полной. Это кино о взрослении и совершенно нелепых ситуациях, в которые мы сами себя загоняем. Главная героиня оказывается в затруднительном финансовом положении, с чего и в ее жизни начинается все самое интересное.

"Рики Станики"

Если вы любите комедии в стиле "Мальчишника в Вегасе", то этот фильм вам тоже понравится. Трое друзей когда-то придумали воображаемого товарища, на которого годами сваливали все свои промахи. И вот наступает момент, когда этого "Рики" приходится материализовать в реальной жизни.

"Оставленные"

Очень тонкая, меланхоличная и светлая комедия о трех совершенно разных людях, которые застряли вместе на рождественские каникулы. На улице 1970 год. После просмотра остается такое приятное, теплое ощущение спокойствия.

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"Леди-викторина"

Максимально комфортное кино без романтических истерик, криков и туалетных шуток. Простая история о сестрах, которые пытаются решить свои финансовые проблемы с помощью телешоу. Фильм о том, что жизнь бывает странной, но в этом и заключается ее прелесть.

Ранее мы писали о том, чем особенный новый сериал "Четыре времени года" от Netflix. Он вышел год назад, но продолжает собирать положительные отзывы.

Также Новини.LIVE сообщали о других комедиях на Netflix, которые стоит сохранить на вечер. Расскажем о трех лучших фильмах.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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