2 лучшие комедии по мнению зрителей: истории, которые не надоедают

Фрагмент из фильма "Мальчишник в Вегасе". Кадр из видео

Хорошая комедия не теряет актуальности, если в ней есть харизматичные герои, остроумные шутки и сцены, давно ставшие классикой. Именно такими фильмами остаются «В джазе только девушки» и «Похмелье в Вегасе».

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

"В джазе только девушки" (1959)

Эта комедия давно получила статус легендарной, и не зря. В центре сюжета — два друга-музыканта, Джо и Джерри, которые случайно становятся свидетелями разборок между гангстерами. Чтобы спастись от преследования, им приходится придумать довольно нестандартный план.

Мужчины переодеваются в женщин и присоединяются к женскому музыкальному коллективу, который отправляется на гастроли во Флориду. Так Джо становится Жозефиной, а Джерри — Дафной. С этого момента их жизнь превращается в сплошную череду забавных ситуаций.

Отдельного внимания заслуживает Мэрилин Монро, сыгравшая певицу по прозвищу "Конфетка". Ее появление придает фильму особый шарм, а романтическая линия лишь усиливает общее настроение картины. Даже спустя десятилетия этот фильм остается одним из лучших примеров комедийного кино.

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"Мальчишник в Вегасе" (2009)

Если хочется чего-то более современного и безусловно сумасшедшего, стоит вспомнить "Мальчишник в Вегасе". Лента буквально с первых минут погружает зрителя в хаос, возникший после слишком шумной вечеринки.

Несколько друзей отправляются в Лас-Вегас, чтобы как следует отпраздновать предстоящую свадьбу товарища. Однако на следующее утро они просыпаются почти без воспоминаний о прошедшей ночи. В номере царит настоящий беспорядок: в ванной поселился тигр, в комнате появился чужой ребенок, а один из друзей вдруг остался без зуба.

Самая большая проблема в том, что жених бесследно исчез. Героям приходится шаг за шагом восстанавливать события прошлой ночи и выяснять, что же на самом деле произошло. Чем ближе они к разгадке, тем больше странных и смешных подробностей всплывают на поверхность. Именно непредсказуемость и бешеная динамика сделали этот фильм настоящим хитом. Даже те, кто видел его не один раз, продолжают смеяться над знакомыми сценами и приключениями главных героев.

Обе картины относятся к числу комедий, которые не теряют своей привлекательности с годами. Они разные по стилю и настроению, но имеют одну общую черту — их хочется пересматривать снова и снова.

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