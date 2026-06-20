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Главная Кино 2 культовые комедии, которые можно пересматривать бесконечно

2 культовые комедии, которые можно пересматривать бесконечно

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 14:20
2 лучшие комедии по мнению зрителей: истории, которые не надоедают
Фрагмент из фильма "Мальчишник в Вегасе". Кадр из видео

Хорошая комедия не теряет актуальности, если в ней есть харизматичные герои, остроумные шутки и сцены, давно ставшие классикой. Именно такими фильмами остаются «В джазе только девушки» и «Похмелье в Вегасе».

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

"В джазе только девушки" (1959)

Эта комедия давно получила статус легендарной, и не зря. В центре сюжета — два друга-музыканта, Джо и Джерри, которые случайно становятся свидетелями разборок между гангстерами. Чтобы спастись от преследования, им приходится придумать довольно нестандартный план.

Мужчины переодеваются в женщин и присоединяются к женскому музыкальному коллективу, который отправляется на гастроли во Флориду. Так Джо становится Жозефиной, а Джерри — Дафной. С этого момента их жизнь превращается в сплошную череду забавных ситуаций.

Отдельного внимания заслуживает Мэрилин Монро, сыгравшая певицу по прозвищу "Конфетка". Ее появление придает фильму особый шарм, а романтическая линия лишь усиливает общее настроение картины. Даже спустя десятилетия этот фильм остается одним из лучших примеров комедийного кино.

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"Мальчишник в Вегасе" (2009)

Если хочется чего-то более современного и безусловно сумасшедшего, стоит вспомнить "Мальчишник в Вегасе". Лента буквально с первых минут погружает зрителя в хаос, возникший после слишком шумной вечеринки.

Несколько друзей отправляются в Лас-Вегас, чтобы как следует отпраздновать предстоящую свадьбу товарища. Однако на следующее утро они просыпаются почти без воспоминаний о прошедшей ночи. В номере царит настоящий беспорядок: в ванной поселился тигр, в комнате появился чужой ребенок, а один из друзей вдруг остался без зуба.

Самая большая проблема в том, что жених бесследно исчез. Героям приходится шаг за шагом восстанавливать события прошлой ночи и выяснять, что же на самом деле произошло. Чем ближе они к разгадке, тем больше странных и смешных подробностей всплывают на поверхность. Именно непредсказуемость и бешеная динамика сделали этот фильм настоящим хитом. Даже те, кто видел его не один раз, продолжают смеяться над знакомыми сценами и приключениями главных героев.

Обе картины относятся к числу комедий, которые не теряют своей привлекательности с годами. Они разные по стилю и настроению, но имеют одну общую черту — их хочется пересматривать снова и снова.

Ранее мы писали о том, какие хорошие комедии можно посмотреть на Netflix. Для фанатов этой платформы мы сделали отдельную подборку.

Также Новини.LIVE сообщали, какие девичьи комедии 2000-х будут актуальны своими историями и сейчас.

фильмы подборка фильмов лучшие комедии
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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