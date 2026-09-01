"Перші ластівки" повертаються: стартували зйомки третього сезону серіалу

Головні герої серіалу "Перші ластівки". Фото: Instagram/novy_channel

Популярний український серіал "Перші ластівки" повернеться з новим сезоном. Платформа "Київстар ТБ" разом із Новим каналом уже розпочала роботу над третьою частиною проєкту, яка стане прямим продовженням першого сезону, що вийшов у 2019 році. Цього разу глядачі знову зустрінуться з Катею, Федею, Ніком, Деном і Лєрою.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на соціальні мережі Нового каналу розповість детальніше про те, що приготували для глядачів.

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Від прем’єри першого сезону минуло майже вісім років. Герої давно залишили шкільні роки позаду, але пережите досі впливає на їхнє життя. Їхня нова зустріч стане початком нової історії. Минуле знову дасть про себе знати, а героям доведеться зіткнутися з проблемами дорослого життя, яких вони точно не очікували у школі.

Яким буде новий сезон серіалу "Перші ластівки"

Шоуранер "Перших ластівок. Нової реальності" Євген Тунік пояснив, чому вирішив повернутися саме до героїв першого сезону. За його словами, йому було цікаво показати, якими вони стали через роки та як на них вплинули події, що відбулися за цей час.

Новий сезон перенесе історію в українські реалії 2026 року. Автори також планують показати, як на життя людей впливають штучний інтелект і сучасні технології. Тунік зазначив, що у першому сезоні персонажі були школярами й жили в зовсім іншій Україні. Тепер вони подорослішали, а разом із ними змінилося й середовище навколо.

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Хто зіграє у третьому сезоні

До своїх знайомих ролей повернуться Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Самчик, Таїсія Щурук, Вікторія Литвиненко та інші актори з першої частини.

Для Девізорова повернення до проєкту стало особливим. Він зазначив, що "Перші ластівки" свого часу розповідали про дорослішання цілого покоління. Тепер акторові цікаво знову зіграти свого героя, але вже після великої перерви.

Третій сезон "Перших ластівок" планують показати у лютому 2027 року.

Раніше ми писали про два нові серіали 2026 року, які легко можуть затягнути вас до самого ранку. У "Мисі страху" злочинець після звільнення починає мститися адвокатам, яких вважає винними у своєму ув’язненні, а в "Я тебе відшукаю" чоловік, засуджений за вбивство сина, дізнається, що той може бути живим.

Також Новини.LIVE повідомляли про відомі українські серіали 2026 року, які отримали високі оцінки від глядачів. Серед них — драматичні історії, заплутані сімейні таємниці й сюжети про людей, чиє життя кардинально змінюється через несподівані обставини.