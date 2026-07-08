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Главная Кино В сети появились первые кадры нового фильма с участием звезды сериала "Венсдей" Дженны Ортеги

В сети появились первые кадры нового фильма с участием звезды сериала "Венсдей" Дженны Ортеги

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 09:17
Звезда сериала "Венздей" Дженна Ортега удивила новой ролью: первые кадры
Дженна Ортега в новом фильме. Коллаж: Новини.LIVE

Компания B&H Film Distribution представила украинский трейлер фильма "Клара и Солнце", который осенью выйдет в кинотеатрах. Новую картину снял лауреат премии "Оскар" Тайка Вайтити, известный по фильмам "Кролик Джоджо" и "Тор: Рагнарок".

Новини.LIVE расскажет об этой картине подробнее.

Новый фильм с Дженной Ортегой

Картина создана по мотивам одноименного романа нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро, который в свое время стал мировым бестселлером. Главную роль исполнила звезда сериала "Венсдей" Дженна Ортега.

События разворачиваются в будущем, где технологии настолько изменили мир, что общество фактически разделилось на отдельные слои. В центре истории — девочка Джози, которая из-за болезни нуждается в особой поддержке. Именно поэтому она выбирает себе Клару — андроида, созданного для того, чтобы быть искусственным помощником для детей.

Между ними быстро возникает теплая связь. Постепенно Клара становится для Джози близкой подругой, а не просто помощницей. Она помогает девочке пережить сложные моменты, а также меняет атмосферу в семье, которая давно переживает боль из-за тяжелой утраты.

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Помимо Дженны Ортеги, в фильме снялись Эми Адамс, Стив Бушеми, Наташа Лионн и Миа Тария. Над сценарием работали Тайка Вайтити вместе с Дэйви Уоллером, а сам Кадзуо Исигуро присоединился к проекту в качестве исполнительного продюсера.

Украинская премьера "Клары и Солнца" запланирована на 22 октября. Судя по трейлеру, зрителей ждет не только фантастическая история о будущем, но и эмоциональный рассказ о дружбе, одиночестве, семейных отношениях и надежде.

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Дженна Ортега фантастика новый фильм
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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