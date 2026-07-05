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Главная Кино Новая американская черная комедия "Братик" уже завоевывает сердца зрителей

Новая американская черная комедия "Братик" уже завоевывает сердца зрителей

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 08:47
Новая черная комедия "Братик" 2026 года от Netflix: идеальный вариант для вечера
Герои фильма "Братик". Коллаж: Новини.LIVE

На Netflix вышла новая черная комедия "Братик", которая уже привлекла внимание поклонников абсурдного юмора. В главных ролях — Джон Сина и Эрик Андре. Фильм не пытается заново изобрести жанр, но уверенно использует знакомые приемы, благодаря которым такие истории давно стали любимыми для многих зрителей.

Новини.LIVE расскажет об этой новинке подробнее.

О чем новая комедия "Братик"

Успешный риэлтор Радд ведет идеальную жизнь. У него красивый дом, любящая семья и стабильная карьера. Однако мужчина постоянно сравнивает себя со старшим братом Джошем, который добился гораздо большего и давно стал мультимиллионером. Желание доказать свою значимость подталкивает Радда принять участие в популярном реалити-шоу о недвижимости.

Но все планы летят к черту, когда в его жизни неожиданно появляется Маркус — бывший участник благотворительной программы для проблемных подростков, которой когда-то занимался Радд. Теперь это взрослый мужчина с детскими привычками, который буквально притягивает к себе неприятности. Он портит имущество, устраивает хаос на съемочной площадке и постоянно ставит Радда в неловкое положение.

Именно на противостоянии этих двух совершенно разных людей и держится большая часть юмора. Фильм не стесняется грубоватых шуток и регулярно переходит грань хорошего вкуса. Здесь хватает неловких ситуаций, абсурдных сцен и откровенно нелепых выходок, которые либо рассмешат, либо заставят закатить глаза.

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Впрочем, за всей этой комедийной суматохой скрывается довольно простая мысль. Несмотря на обиды, зависть и бесконечные конфликты, близкие люди часто остаются единственными, кто готов быть рядом в сложный момент. Именно эта идея придает истории немного тепла и не позволяет ей превратиться в сплошной набор шуток.

"Братик" вряд ли станет новой классикой жанра, но для вечернего просмотра без лишних размышлений подходит прекрасно. Это легкая, местами очень странная комедия, которая хорошо знает свою аудиторию и не пытается быть чем-то большим, чем есть на самом деле.

Ранее мы делились подборкой комедий 2000-х, актуальных для девушек. Именно эта эпоха сейчас переживает настоящий ренессанс, а вместе с ней и некоторые фильмы.

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2026 год интересная комедия американские комедии
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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