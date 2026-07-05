Нова чорна комедія "Братик" 2026 року від Netflix: ідеальний варіант на вечір

Герої фільму "Братик". Колаж: Новини.LIVE

На Netflix вийшла нова чорна комедія "Братик", яка вже привернула увагу шанувальників абсурдного гумору. У головних ролях — Джон Сіна та Ерік Андре. Стрічка не намагається винайти жанр заново, але впевнено використовує знайомі прийоми, завдяки яким такі історії давно стали улюбленими для багатьох глядачів.

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Про що нова комедія "Братик"

Успішний рієлтор Радд має ідеальне життя. У нього гарний будинок, любляча сім'я та стабільна кар'єра. Проте чоловік постійно порівнює себе зі старшим братом Джошем, який досяг значно більшого й давно став мультимільйонером. Бажання довести власну значущість підштовхує Радда взяти участь у популярному реаліті-шоу про нерухомість.

Але всі плани летять шкереберть, коли в його житті несподівано з'являється Маркус — колишній учасник благодійної програми для проблемних підлітків, якою колись опікувався Радд. Тепер це дорослий чоловік із дитячими звичками, який буквально притягує до себе неприємності. Він псує майно, створює хаос на знімальному майданчику та постійно ставить Радда в незручне становище.

Саме на протистоянні цих двох абсолютно різних людей і тримається більша частина гумору. Фільм не соромиться грубуватих жартів і регулярно переходить межу хорошого смаку. Тут вистачає незручних ситуацій, абсурдних сцен і відверто безглуздих витівок, які або розсмішать, або змусять закотити очі.

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Втім, за всією цією комедійною метушнею ховається доволі проста думка. Попри образи, заздрість і нескінченні конфлікти, близькі люди часто залишаються єдиними, хто готовий бути поруч у складний момент. Саме ця ідея додає історії трохи тепла та не дозволяє їй перетворитися на суцільний набір жартів.

"Братик" навряд чи стане новою класикою жанру, але для вечірнього перегляду без зайвих роздумів підходить чудово. Це легка, місцями дуже дивна комедія, яка добре знає свою аудиторію і не намагається бути чимось більшим, ніж є насправді.

Раніше ми ділилися добіркою комедій 2000-х, актуальних для дівчат. Саме ця епоха зараз переживає справжній ренесанс, а з нею і деякі фільми.

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